Як можна зарядити iPhone, якщо зарядки немає під рукою: 4 правильних способи та 1 непрацюючий

Можна заряджати iPhone і Apple Watch бездротовою мережею, тому здається логічним, що ви зможете використовувати зарядний пристрій годинника на своєму телефоні. Чи працює це насправді?

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Відповідь дали експерти видання slashgear.com.

Якщо ви раптом забули взяти із собою зарядний пристрій, є кілька варіантів, щоб наситити смартфон. Так, можна використовувати:

зовнішній акумулятор,

інший телефон, що підтримує зворотне заряджання,

зарядний пристрій від MacBook,

Qi-пристрій (більшість iPhone підтримують бездротову зарядку).

Але що, якщо у вас є тільки зарядний пристрій Apple Watch?

Якщо ви коли-небудь намагалися прикріпити зарядний пристрій Apple Watch до свого iPhone, ймовірно, помічали, що він не діє. Це тому, що смарт-годинник і телефон використовують різні стандарти бездротової зарядки. У такому разі, вам доведеться або носити окремі кабелі для зарядки для iPhone і Apple Watch, або взяти одну зі станцій зарядки iPhone 3-в-1, які дають змогу заряджати обидва пристрої одночасно.

Чому неможливо зарядити iPhone за допомогою пристрою Apple Watch

iPhone підтримує Qi, універсальний стандарт бездротової зарядки, який використовується більшістю смартфонів. Apple Watch не підтримують цей стандарт Qi, хоча і використовує схожий принцип зарядки. Конфігурація котушок відрізняється, тому бездротовий зарядний пристрій iPhone не працюватиме з Apple Watch.

Якщо є iPhone, який підтримує зворотне заряджання, наприклад iPhone 15 або новіше, ви можете зарядити свої Apple Watch за його допомогою, але не через бездротову мережу. Вам просто потрібно під'єднати кабель Apple Watch Magnetic Fast Charger to USB-C до смартфона, а потім покласти Apple Watch на зарядний диск.

Якщо iPhone потребує зарядки, а під рукою зарядного пристрою Apple немає, доведеться проявити креативність і пошукати інші способи його зарядки. Інший варіант — увімкнути режим низького енергоспоживання і використовувати інші прийоми економії заряду батареї, щоб смартфон прослужив трохи довше.

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