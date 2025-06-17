4G LTE і 5G: усі бачили ці написи на телефоні, але в чому ж різниця

Найчастіше користувачі не звертають уваги на значок LTE або LTE+ у верхній частині рядка стану на екрані телефона. Але іноді стає цікаво, що означають ці літери.

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Ваш телефон встановлює канал передачі даних з вашим оператором, а також дає підказку про швидкості цього з'єднання, пояснює androidauthority.com. Якщо символ LTE відображається, то це означає, що телефон під'єднаний до мережі та дає змогу отримувати доступ до Інтернету на достатній швидкості для більшості завдань.

Що таке LTE

"LTE" розшифровується як Long Term Evolution. Це стандарт для технологій стільникового зв'язку між 3G і 4G. Він забезпечує швидкості вищі, ніж 3G, але потенціалу справжнього 4G не досягає.

Хоча LTE часто використовується як синонім 4G, насправді це не зовсім одне й те саме. LTE все ж відстає від справжнього 4G, проте він все одно для більшості завдань.

Тобто, коли ви бачите значок LTE на своєму телефоні, це означає, що ваш телефон під'єднаний до мережі LTE вашого оператора, і ви можете очікувати на швидкість завантаження до 100 Мбіт/с і швидкість завантаження до 50 Мбіт/с.

А якщо на вашому телефоні відображається значок LTE+, (інші варіанти — LTE-A або 5GE), то ви можете розраховувати на 10-кратне збільшення цих швидкостей, до 1000 Мбіт/с для завантажень і до 500 Мбіт/с для вивантажень.

Швидкість інтернету на телефоні (скріншот) Фото: androidauthority.com

Чим відрізняються 4G LTE і 5G

Тут усе досить просто: 5G набагато швидший, ніж 4G. Наприклад, середня швидкість передачі даних для клієнтів 4G LTE становитиме близько 30 Мбіт/с, а мінімальна швидкість для клієнтів 5G — понад 50 Мбіт/с. Клієнти 4G звикнуть до затримки в 50 мс і більше, тоді як користувачі 5G можуть отримати затримку менше 10 мс.

Виникає резонне запитання — тоді чому символ LTE відображається навіть на телефоні 5G. На це є кілька причин.

По-перше, ви можете перебувати в регіоні, де покриття 5G недоступне. У 5G все ще є проблеми з покриттям, особливо в сільській місцевості та менш забудованих районах. У таких випадках ваш телефон переходить на 4G або LTE.

По-друге, ваш оператор може надавати 5G як послугу, але якщо ви на неї не підписані, то вона вам і не надається. Тож краще уточнити це питання у самого оператора.

По-третє, на вашому телефоні може бути відключено налаштування 5G. Річ у тім, що G споживає багато заряду батареї, і з цим треба бути обережним. Деякі телефони відключають 5G, коли батарея розряджена, і переходять у режими економії заряду батареї. Тому переконайтеся, що в налаштуваннях вашого телефону ввімкнено функцію 5G, і ви не перебуваєте в режимі енергозбереження.

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