Украинский ChatGPT для армии: "Марічка" будет принимать решения вместо командиров

Центральный научно-исследовательский институт ВСУ представил закрытую ИИ-систему "Марічка", которая должна помогать военным командирам быстрее принимать решения. По словам разработчиков, она сократит время анализа данных с 6–12 часов до нескольких минут.

Об этом, как сообщает "Суспильне", на брифинге сообщил начальник Центрального научно-исследовательского института ВСУ Юрий Клят.

Он пояснил, что система, построенная по принципу ChatGPT, централизованно собирает информацию, рассчитывает соотношение боевых потенциалов и моделирует возможные варианты действий.

"Окончательное решение останется за командиром", — подчеркнул Клят.

По информации института, "Марічка" будет собирать, обрабатывать и проверять данные, автоматически рассчитывать соотношение сил и средств, прогнозировать действия, ресурсы и потери, моделировать ситуацию на интерактивной карте и сообщать об изменениях на поле боя. В ходе тестирования она уже выполнила задачи на тестовых данных.

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Разработчики продолжат обучать нейронную сеть, обеспечивать защиту каналов передачи информации и загружать в систему документы с грифами "Для служебного пользования" и "секретно". Следующим этапом станет работа с информацией более высокого уровня секретности. Технические характеристики системы не разглашаются из соображений безопасности.

Заместитель главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко отметил, что элементы искусственного интеллекта уже используются в дронах и системах управления отдельными видами вооружения.

"Это позволит значительно ускорить процесс обработки информации, управления войсками и вооружением на поле боя", — сказал он.

По словам разработчиков, "Марічка" должна повысить эффективность работы командиров и командных пунктов.

Напомним, что в мае Министерство цифровой трансформации сообщило, что Украина стала победителем грантовой программы OpenAI EMEA Youth & Wellbeing и получила финансирование на исследование влияния искусственного интеллекта на школьное образование.

В рамках проекта планируется опросить 7 тысяч школьников в возрасте 12–17 лет, их родителей и учителей, чтобы выяснить, как ИИ используется в процессе обучения. По итогам исследования планируется создать открытый аналитический дашборд и AI Safety Toolkit — набор рекомендаций и инструментов для безопасного использования искусственного интеллекта в образовании.

22 июля в Киеве запустили пилотную зону покрытия 5G. Связь нового поколения стала доступна в центральной части города — от Майдана Независимости до Бессарабской площади, а также в нескольких дополнительных точках.