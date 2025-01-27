Аляска, Мангеттен, Трансільванія: найвідоміші випадки продажу територій в історії

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Дональд Трамп розбурхує світову спільноту заявами про Панаму і Гренландію. США готові придбати найбільший острів Землі. Гренландці мало не готуються провести референдум.

Відразу скажу, що цей матеріал я готував довгий час. І мені дуже хочеться, щоб вам він сподобався так само, як і мені.

Сьогодні я вам представляю ТОП 10 історичних угод з купівлі земель... Історія знає кілька випадків, коли землі ставали частиною імперій і держав не в результаті кровопролитних воєн. Іноді їх просто купували, торгуючись за право володіння територіями, рівними за площею цілим країнам.

Трансільванія. 1211 року угорський король Андраш ІІ продав частину земель, відомих під ім'ям Бурценланд або Цара-Бирсей, Тевтонському ордену, оскільки самотужки не могли забезпечити захист цього прикордоння від набігів.

Мангеттен. Губернатор нідерландської колонії 1626 року уклав найвідомішу угоду з купівлі острова у місцевих індіанських племен ленапе, запропонувавши скляні намиста, одяг і ножі вартістю 60 гульденів.

Острів Тобаго. Зараз складно уявити, що у латишів колись були заморські колонії. Герцогство Курляндське володіло двома — в Гамбії і Тобаго. Не в силах конкурувати з основними державами того часу, герцог Якобе фон Кеттлер схвалив продаж Тобаго Великій Британії.

Луїзіана. На початку XIX століття Наполеон Бонапарт відчував величезну потребу в коштах напередодні війни з Великою Британією, тому ухвалив рішення продати землі в Луїзіані. У 1803 році США і Франція уклали угоду за ціною 3 центів за акр.

Флорида. Наприкінці XVIII століття була під пануванням Іспанії, але фактичний контроль належав індіанцям і контрабандистам, які здійснювали набіги на території США. 1819 року американці придбали землі за $5 млн.

Освоєння американцями іспанської Флориди

Форт Росс. Російська колонія в Каліфорнії була покликана допомагати в забезпеченні Аляски продовольством, проте була надто обтяжливою щодо її утримання. У 1841 році територію було продано американському підприємцю Джону Саттеру за 29,5 піастрів.

Долина Месілья. США були потрібні нові землі для будівництва трансконтинентальної залізниці. Але необхідна територія перебувала під контролем Мексики. У 1854 році їх вдалося купити за $10 млн.

Аляска. Одна з найвідоміших угод в історії, яка досі викликає ревізіоністський раж у російських колах. До моменту продажу Російська імперія відчувала фінансові труднощі. Вилов риби і видобуток ресурсів не могли вивести колонію на самозабезпечення. У 1867 році США заплатили за Аляску $7.2 млн, а 1896 року там знайшли багаті поклади золота.

Філіппіни. У результаті іспано-американської війни наприкінці XIX століття контроль було укладено Паризький договір 1898 року. Іспанія передала США Філіппіни, Кубу, Пуерто-Рико і Гуам. Але як компенсацію американці виплатили іспанцям $20 млн.

Віргінські острови в Карибському морі спочатку були колонізовані данцями. Однак заборона на работоргівлю значно знизила інтерес данців до своєї заморської території. А Перша світова війна остаточно перетасувала геополітичну колоду. Тож 1917 року Данія продала острови США за $25 млн, що дорівнювало приблизно половині річного бюджету Данії на той момент.

Гроші та війни — це інструменти політики. І чому віддавати перевагу, одразу й не зрозуміти. Але ці історії вчать нас цінувати силу переговорів, здатність враховувати інтереси сторін і знаходити шляхи розвитку, які не потребують руйнування і кровопролиття.

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