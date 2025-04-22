У FT написали, що Путін готовий зупинити бойові дії по лінії фронту: у Кремлі відреагували

Президент Російської Федерації Володимир Путін нібито запропонував зупинити вторгнення в Україну по нинішній лінії фронту. Москва може відмовитись від своїх претензій на території чотирьох частково окупованих українських регіонів за умови, що США зроблять геополітичні поступки Москві.

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Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на анонімні джерела.

Видання зазначає, що російський очільник потенційно готовий відмовитися від своєї попередньої вимоги повного контролю над чотирма прифронтовими українськими областями — Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою — якщо США підуть на ширші геополітичні поступки Москві. Це може бути визнання російського контролю над Кримом і неможливість вступу України в НАТО. Така заява є першою офіційною пропозицією Володимира Путіна щодо врегулювання питання війни в Україні.

Однак європейські чиновники попереджають, що Володимир Путін, ймовірно, використовує очевидну поступку як приманку, щоб змусити Трампа прийняти інші вимоги Росії й нав'язати їх Україні.

"Зараз на Київ чиниться величезний тиск, щоб він відмовився від деяких речей, щоб Трамп міг оголосити про свою перемогу", — зазначають анонімні джерела видання.

Тим часом прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав інформацію Financial Times фейком. Про це пише "РИА Новости"

"Зараз публікується багато фейків, у тому числі їх публікують і шановні видання, тому слухати треба лише першоджерела", — заявив він.

Нагадаємо, раніше військові розповідали, що Збройні сили РФ планують до 9 травня зайти в Дніпропетровську область й закріпитись там. Після цього Володимир Путін хоче оголосити про закінчення так званої "спеціальної воєнної операції".

Крім того, за інформацією видання The Washington Post, на зустрічі України, Великобританії, Франції та США 23 квітня у Лондоні Сполучені Штати Америки запропонують офіційно визнати Крим частиною Росії та заморозити лінії фронту. Там зазначили, що союзники України сподіваються отримати гарантії безпеки та програми відновлення для країни в обмін на будь-які подібні територіальні поступки.