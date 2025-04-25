Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна спровокувала війну з Росією своїм бажанням вступити до НАТО і що президент України Володимир Зеленський, нібито, розуміє, що Крим для України втрачений.

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Про це він сказав в інтерв'ю Times.

"Не думаю, що вони (Україна — ред.) коли-небудь зможуть приєднатися до НАТО. Я думаю, що це спричинило початок війни, коли вони почали говорити про вступ до НАТО. Якби про це не говорили, було б набагато більше шансів, що це не почалося б", — сказав він.

Також він зауважив, що Крим "відійшов до росіян", і його їм вручив Барак Обама.

"З огляду на це, чи зможуть вони повернути його? У них були свої росіяни. Вони мали свої підводні човни там задовго до будь-якого періоду, про який ми говоримо, за багато років. У Криму люди розмовляють переважно російською. Але його віддав Обама. Його не віддав Трамп. Чи забрали б це в мене, як у Обами? Ні, цього б не сталося. Крим, якби я був президентом, не забрали", — сказав Дональд Трамп.

Він зауважив, що у межах переговорив про мир Крим розглядається як такий, що залишиться Росії.

"Якщо Крим залишиться з Росією, ми повинні говорити тільки про Крим. Крим залишиться з Росією. І Зеленський це розуміє, і всі розуміють. Знову ж таки, це війна Обами. Це війна, якої не повинно було бути. Я називаю це війною, якої не мало бути", — сказав американський президент.

Він знову наголосив, що якби він був президентом, то війни між Росією та Україною не сталося, що це вина Байдена.

"Це війна Байдена. Це не моя війна. Я не маю до цього ніякого відношення. Я б ніколи не мав цієї війни. Три роки точиться війна. Я тільки прийшов сюди, а ти кажеш, чого так довго?" — сказав він.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив сподівання щодо завершення війни вже до літа, а також відхилив риторику Білого дому й розповів, чи винен президент України Володимир Зеленський у відсутності наразі мирної угоди.