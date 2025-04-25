Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина спровоцировала войну с Россией своим желанием вступить в НАТО и что президент Украины Владимир Зеленский, якобы, понимает, что Крым для Украины потерян.

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Об этом он сказал в интервью Times.

"Не думаю, что они (Украина — ред.) когда-нибудь смогут присоединиться к НАТО. Я думаю, что это повлекло начало войны, когда они начали говорить о вступлении в НАТО. Если бы об этом не говорили, было бы гораздо больше шансов, что это не началось бы", — сказал он.

Также он отметил, что Крым "отошел к россиянам", и его им вручил Барак Обама.

"Учитывая это, смогут ли они вернуть его? У них были свои русские. Они имели свои подводные лодки там задолго до любого периода, о котором мы говорим, за много лет. В Крыму люди говорят преимущественно на русском. Но его отдал Обама. Его не отдал Трамп. Забрали бы это у меня, как у Обамы? Нет, этого бы не произошло. Крым, если бы я был президентом, не забрали", — сказал Дональд Трамп.

Он отметил, что в рамках переговоров о мире Крым рассматривается как такой, который останется России.

"Если Крым останется с Россией, мы должны говорить только о Крыме. Крым останется с Россией. И Зеленский это понимает, и все понимают. Опять же, это война Обамы. Это война, которой не должно было быть. Я называю это войной, которой не должно было быть", — сказал американский президент.

Он снова подчеркнул, что если бы он был президентом, то войны между Россией и Украиной не произошло, что это вина Байдена.

"Это война Байдена. Это не моя война. Я не имею к этому никакого отношения. Я бы никогда не имел этой войны. Три года идет война. Я только пришел сюда, а ты говоришь, чего так долго?" — сказал он.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил надежду на завершение войны уже к лету, а также отклонил риторику Белого дома и рассказал, виноват ли президент Украины Владимир Зеленский в отсутствии пока мирного соглашения.