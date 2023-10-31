Второй фронт открыт: иранские прокси в Йемене официально вступили в войну против Израиля

Представитель йеменских сил генерал Яхья ас-Сари заявил, что по объектам на территории Израиля были выпущены множество баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников.

Related video

В израильско-палестинский конфликт вступила новая сила — шиитские повстанцы-хуситы Йемена, поддерживаемые Тегераном. Официальный представитель Вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхья ас-Сари фактически объявил о поддержке палестинцев в Секторе Газа и начале боевых действий против Израиля. Обращение генерала опубликовано 31 октября в Twitter.

Яхья ас-Сари заявил, что йеменские хуситы запустили большое количество ракет и беспилотников по различным объектам на территории Израиля.

Генерал уточнил, что такое решение было принято "из чувства религиозной, моральной, гуманитарной и национальной ответственности", а также в качестве ответа "на требования йеменского народа и требования свободных народов прийти на помощь нашему угнетенному народу в Газе".

"Наши вооруженные силы запустили крупную партию баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников по различным объектам израильского противника на оккупированных территориях", — заявил генерал, добавив, что это третья операция хуситов в поддержку Палестины.

При этом было подчеркнуто, что в дальнейшем силы хуситов будут продолжать наносить более качественные удары ракетами и беспилотниками до тех пор, пока не прекратится "израильская агрессия".

Важно

Кадыров неожиданно встал на сторону Израиля на фоне беспорядков в Дагестане, — Newsweek

Накануне заявлений йеменской стороны Вооруженные силы Саудовской Аравии и системы ПВО королевства были приведены в состояние повышенной готовности. По данным источников агентства Bloomberg, недавно между саудитами и боевиками Хути, которые поддерживаются Ираном, произошли столкновения в горной юго-западной провинции Джазан на границе с Йеменом. В результате боевых действий четверо саудовских солдат погибли. Кроме того, силы обороны Саудовской Аравии перехватили ракету, запущенную хуситами над саудовской территорией, которая, предположительно, летела в сторону Израиля.

Напомним, Израиль расширяет сухопутную операцию в Секторе Газа против группировки ХАМАС. В этой связи британские обозреватели отметили, что военные действия в регионе будут более кровавыми чем война в Ираке, учитывая то количество жертв, о которых известно на сегодняшний день.