Сложнее Ирака: почему наземная операция в Секторе Газа будет очень кровавой, — The Economist

Боевики ХАМАС построили военную инфраструктуру среди гражданской застройки и целую сеть подземных тоннелей. Все это влияет на то, сколько еще будет жертв среди гражданского населения.

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Израиль расширяет операцию в Секторе Газа против боевиков ХАМАС. Боевые действия могут стать более кровавыми, чем война в Ираке. Об этом сообщает британская газета The Economist.

Журналисты проанализировали спутниковые снимки жилого фонда Газы. Оказалось, что уничтожена одна десятая часть жилого фонда, что оставило около 280 тысяч человек без дома. Однако авторы отмечают, что война в Секторе Газа имеет особенности, потому что в населенных пунктах она всегда кровопролитная.

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Если сравнить боевые действия в Израиле с войной в Ираке или Сирии, то потери среди гражданских не являются чрезвычайно высокими. Во время боевых действий в иракской Фаллудже было убито 600 мирных жителей или 0,2 населения, позже погибло еще 800. Считается, что в ходе битвы за Садр-Сити в пригороде Багдада в марте-апреле 2008 года погибло около 1000 человек из 2-х миллионов населения. Самой большой битвой в городской застройке за последние годы был бой за Мосул между коалицией США, курдов и Ирака против Исламского государства. Там было убито 9000 мирных жителей, что составляет 0,6% от общего населения.

Эти факты наводят на вывод, что боевые действия в Секторе Газа хоть и разрушительны, но не являются чрезвычайными по историческим меркам. Однако это может измениться, потому что в Секторе Газа много гражданских не захотели эвакуироваться с севера. Около трети из 1,1 млн человек остались. Еще одной проблемой для гражданских является то, что боевики ХАМАС построили военную инфраструктуру прямо в гражданских секторах и под землей.

Также тактика Израиля отличается от того, что было в Ираке или Сирии. За первые 6 дней боевых действий было сброшено на Сектор Газа около 600 авиабомб. Цели военных объектов собирались годами. Однако сейчас ситуация другая, банк целей изменился и надо переходить к динамическому целеуказанию. Поэтому жертвы среди гражданских могут увеличиться. Следующие недели боевых действий могут быть еще тяжелее.

Напомним, 31 октября Биньямин Нетаньяху исключил прекращение огня до победы над ХАМАС.

Также в США предложили пакет финансирования для Израиля на 14,3 млрд долларов.