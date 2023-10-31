Складніше за Ірак: чому наземна операція в Секторі Гази буде дуже кривавою, – The Economist

Бойовики ХАМАС будували воєнну інфраструктуру серед цивільної забудови, а також мережу підземних тунелей. Все це впливає на те, скільки ще буде жертв серед цивільного населення.

Related video

Ізраїль розширює операцію в Секторі Гази проти бойовиків ХАМАС. Бойові дії можуть стати кривавішими за війну в Іраці. Про це повідомляє британська газета The Economist.

Журналісти проаналізували супутникові знімки житлового фонду Гази. Виявилось, що знищено одну десяту частину житлового фонду, що зробило близько 280 тисяч людей без домівок. Проте автори зазначають, що війна в Секторі Гази має особливості, бо в населених пунктах вона завжди кровопролитна.

Важливо

Зберегти підтримку США: як війна в Ізраїлі ускладнює відносини України з арабським світом

Якщо порівняти бойові дії в Ізраїлі з війною в Іраку чи Сирії, то втрати серед цивільних не є надзвичайно високими. Під час бойових дій в іракській Фаллуджі було вбито 600 мирних жителів або 0,2 населення, пізніше загинуло ще 800. Вважається, що в ході битви за Садр-Сіті у передмісті Багдада у березні-квітні 2008 року загинуло близько 1000 людей з 2-х мільйонів населення. Найбільшою битвою в міській забудові за останні роки був бій за Мосул між коаліцією США, курдів та Іраку проти Ісламської держави. Там було вбито 9000 мирних жителів, що становить 0,6% від загального населення.

Ці факти наводять на висновок, що бойові дії в Секторі Гази хоч і руйнівні, але не є надзвичайною за історичними мірками. Проте це може змінитись, бо в Секторі Гази багато цивільних не схотіли евакуюватись з півночі. Близько третини з 1,1 млн людей залишились. Ще однією проблемою для цивільних є те, що бойовики ХАМАС розбудували військову інфраструктуру прямо в цивільних секторах й під землею.

Також тактика Ізраїля відрізняється від того, що було в Іраку чи Сирії. За перші 6 днів бойових дій було скинуто на Сектор Гази близько 600 авіабомб. Цілі воєнних обʼєктів збирались роками. Проте зараз ситуація інша, банк цілей змінився й треба переходити до динамічного цілевказання. Відтак жертви серед цивільних може збільшитись. Наступні тижні бойових дій можуть бути ще важчими.

Нагадаємо, 31 жовтня Беньямін Нетаньягу виключив припинення вогню до перемоги над ХАМАС.

Також у США запропонували пакет фінансування для Ізраїлю на 14,3 млрд доларів.