Зберегти підтримку США: як війна в Ізраїлі ускладнює відносини України з арабським світом

Офіційний Київ впевнено підтримує ЦАХАЛ в ізраїльсько-палестинській війні і в перспективі може визнати ХАМАС терористичною організацією. Однак, на думку експертів, Україні варто бути обережнішою, оскільки жорстка риторика може нашкодити відносинам з арабськими країнами.

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"Україна є найбільш проізраїльською країною в Європі", — заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, зазначивши, що домагається від офіційного Києва визнання ХАМАС терористичною організацією.

Від початку операції ЦАХАЛ проти палестинського ісламістського руху в Секторі Гази, Україна займає проізраїльську позицію. У Києві лунають заяви, що засуджують дії ХАМАС. А президент України Володимир Зеленський порівнює палестинських бойовиків, які атакували Ізраїль, із Росією, що напала на Україну.

Однак у контексті російсько-української війни, Київ зацікавлений у підтримці арабських країн. Україна докладає значних зусиль, щоб зміцнити відносини з ними. І жорстка риторика в деяких питаннях, на думку експертів, створює ризики для подальшого розвитку стосунків Києва та арабського світу.

Головна небезпека — Іран

Попри доволі жорстку проізраїльську риторику офіційного Києва, на якій наголосив Міхаель Бродський, Україна залишається єдиною країною західного світу, яка не визнала ХАМАС терористичною організацією. У жовтні, відповідаючи на запитання, чому Київ займає обережну позицію в цьому питанні, представник президента в парламенті Федір Веніславський наголосив, що нашій країні важливо не набути нових ворогів.

"Є дуже багато складових, і ми маємо розуміти, що боремося з дуже складним ворогом, у якого також дуже багато різних точок дотику і впливу на різні регіони світу. І тому для нас важливо, щоб ми не придбали собі ще якихось складнощів і ворогів на тлі боротьби з РФ за нашу незалежність", — говорив Веніславський.

Водночас представник президента не відкидав шансів, що Україна розгляне питання про визнання палестинського угруповання ХАМАС терористичною організацією.

За словами політичного експерта Олега Постернака Ізраїль довгий час займав гнучку позицію, маневруючи між РФ і Україною. Якби офіційний Київ раніше побачив суттєві кроки в оцінці російсько-української війни, то міг би просунутися в питанні визнання ХАМАС терористичною організацією. Однак Ізраїль не був готовий зайняти тверду позицію, тому Україна поставила питання на паузу, щоб надалі використовувати в дипломатії.

"Ізраїль і Україна — жертви агресії, і в нас спрацьовує стереотип спільної біди, звідси жорстка риторика. Однак нам важливо утримати позицію арабських країн у максимально проукраїнському розумінні війни на нашій території. Активні коментарі нашої дипломатії на підтримку Ізраїлю можуть нашкодити. Оскільки ситуація напружена, політичні лідери деяких ісламських держав роблять усе, щоб підлити масла у вогонь інформаційної війни на тлі масових пропалестинських демонстрацій у США, Британії, ЄС. Усе це має змусити Україну оцінювати конфлікт максимально виважено, незважаючи на те, що ми безумовно поділяємо становище Ізраїлю, перебуваючи в кільці ворогів", — міркує Постернак у бесіді з Фокусом.

Арабські країни — економічні партнери України. І в деяких питаннях, за словами експерта, Київ взаємодіє з ними активніше, ніж з Євросоюзом і навіть Китаєм. З цієї причини Саудівська Аравія, наприклад, не зацікавлена в погіршенні відносин з Україною. За словами експертів, керівництво країни налаштоване відновити економічні зв'язки з офіційним Києвом на рівні довоєнних.

"Ця країна поводиться обережно, у неї є давні протиріччя з Іраном. І, враховуючи підтримку Іраном ХАМАСу, Саудівська Аравія балансує. Тому суттєвих протиріч між Україною і цією країною не буде", — каже Постернак.

Туреччина займає жорстку пропалестинську позицію, звинувачуючи Ізраїль у перевищенні права на захист і критикуючи країни Заходу. Напередодні 100-річчя республіки 29 жовтня, на честь якого керівництво країни влаштувало вражаючий парад військових кораблів і літаків через протоку Босфор, у Стамбулі відбувся мітинг на підтримку Сектора Гази. Під час виступу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав Ізраїль "окупантом" і акцентував, що Захід несе відповідальність за бойові дії в ізраїльсько-палестинському конфлікті. У зв'язку з цим риторика України могла б ускладнити відносини Києва зі Стамбулом, вважають експерти.

Однак у цьому питанні є багато "але". Хоча Ердоган активно критикує західну позицію щодо дій ЦАХАЛу в Секторі Гази, це не заважає йому балансувати між РФ та Україною, не займаючи твердої позиції та бажаючи виступати посередником у конфлікті.

"Ми прекрасно розуміємо, що Туреччина заробляє на паралельному імпорті, допомагаючи обходити РФ західні санкції і продовжуючи поставки комплектуючих, зокрема для ракет. З їхнього боку зберігається двостороння позиція. А тому ми теж можемо дозволити собі впевнену позицію щодо війни в Ізраїлі. Можливо, з боку нашої влади такі пориви нерозумні, не розібравшись часом у динаміці висвітлення конфлікту, але потрібно розуміти, що країни арабського світу повинні враховувати той факт, що в України є свої історичні зв'язки з єврейським народом", — міркує Постернак.

Найнебезпечнішою стороною в ізраїльсько-палестинському конфлікті для України, на думку експерта, залишається Іран. Посилюючись на тлі війни, керівництво країни отримує привід виправдати власну військову кооперацію з РФ підтримкою Україною Ізраїлю.

"В Ірану виникає привід мстити всім невірним, які на боці Ізраїлю. І Україні, зокрема. Раніше вони намагалися дипломатично заперечувати свої військові стосунки з РФ, ховали голову в пісок, тепер вони можуть робити це відкрито і більш впевнено", — каже Постернак.

Посилити підтримку Ізраїлю

За словами політичного експерта Олександра Кочеткова проізраїльська позиція офіційного Києва зрозуміла, зокрема більшості арабських країн. ЄС і США — життєво важливі союзники України, а Ізраїль — головний союзник США на Близькому Сході. Якщо Україна не хоче втратити підтримку Заходу, вона повинна демонструвати однозначну підтримку ЦАХАЛ.

"З боку ХАМАС наші вороги. Усе, що можуть наші вороги з боку арабських країн, уже й так роблять. Інші країни зберігають нейтралітет — Саудівська Аравія, ОАЕ. Тому ризиків для нас немає. Усе, що могло, вже сталося", — вважає Кочетков.

У твердій проізраїльській риториці Києва є і свої плюси, додають експерти. Україна зміцнює справедливий образ боротьби українців проти агресора на Заході. А також посилює підтримку з боку Ізраїлю.

"Ізраїль не допомагав Україні зброєю через серйозне проросійське лобі всередині країни, хоча постачав значну гуманітарну допомогу. Зараз тривають розмови про розширення допомоги. Зокрема про зброю — ту, яка їм не надто потрібна в нинішній боротьбі", — зазначає Кочетков.

Постернак додає, що, незважаючи на невисокі ризики в ускладненні відносин з арабським світом, офіційному Києву потрібно не забувати, що важлива пріоритетність конфлікту у власній країні.

"Україна не повинна влазити в міжнародні справи, які можуть зашкодити розумінню суті конфлікту багатьма країнами, зокрема арабського світу", — резюмує Постернак.

Фокус раніше писав, що в Дагестані 29 жовтня півтори тисячі місцевих жителів атакували аеропорт у Махачкалі, через рейс, на борту якого перебували четверо ізраїльтян.

Президент України Володимир Зеленський не обійшов стороною заворушення в Дагестані. За його словами, ненависть до інших націй для Росії є цілком звичними речами і дивуватися цьому не варто. Подібні наративи, як зазначив далі глава держави, щодня виголошуються пропагандистами на телебаченні, експертами, а також владою.