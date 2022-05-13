Помер президент ОАЕ, один із найбагатших людей у світі (фото)

В ОАЕ оголосили 40-денну жалобу з нагоди смерті Халіфи ібн Заїда Аль Нахайяна, держструктури та приватні компанії не працюватимуть 3 дні. Журнал Forbes оцінював статки шейха в 150 млрд доларів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Один із найбагатших людей світу, емір Абу-Дабі та президент ОАЕ Халіфа ібн Заїд Аль Нахайян помер 13 травня у віці 73 років. Про це повідомило агентство Еміратів WAM із посиланням на міністерство у справах президента ОАЕ.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Міністерство у справах президента висловлює співчуття народу ОАЕ, народу ОАЕ, арабській та ісламській нації, а також усьому світу через смерть його високості шейха Халіфи бен Заїда Аль Нахайяна, президента ОАЕ", — заявили чиновники.

Міністерство оголосило жалобу на 40 днів на згадку про покійного, в країні приспустять прапори. Робота у держструктурах та приватному секторі зупиниться на 3 дні.

Згідно з конституцією ОАЕ, віцепрезидент і прем'єр-міністр Шейх Мохаммед ібн Рашид Аль Мактум, правитель Дубаю, виконуватиме обов'язки президента доти, доки федеральна рада, яка об'єднує правителів семи еміратів, не збереться протягом 30 днів для обрання нового президента, відзначило Reuters.

2014 року Аль Нахайян переніс інсульт. Попри стабільний стан, більшість влади передали спадкоємному принцу — його зведеному брату Мохаммеду бен Заїду Аль Нахайяну. Після хвороби шейх Халіфа лише кілька разів з'явився на публіці.

Президент ОАЕ помер — що відомо про правителя Еміратів

Шейх Халіфа бін Заїд Аль Нахайян народився 7 вересня 1948 року. Він обіймав посаду президента ОАЕ та правителя Абу-Дабі з 3 листопада 2004 року. Газета Jerusalem Post пише, що за його адміністрації ОАЕ нормалізували відносини з Ізраїлем у межах історичного Авраамського договору, який підписали 15 вересня 2020 року.

Халіфа бін Заїд — старший син Заїда ібн Султана Аль Нахайяна, засновника ОАЕ. Forbes оцінював його статки в 150 млрд доларів.

Найвищу у світі будівлю Бурдж Дубай перейменували 4 січня 2010 року на Бурдж Халіфа на його честь.

Нагадаємо, що 28 березня Суверенний фонд ОАЕ призупинив інвестиції в Росію. Російські олігархи після початку повномасштабної війни РФ та України вивозили майно в Дубай.

У Дубаї в п'ятизірковому готелі Jumeirah Al Qasr бачили російського пропагандиста Дмитра Кисельова. На відомому штучному острові Палм-Джумейра у столиці ОАЕ, за даними ЗМІ, має шикарну віллу глава Чечні Рамазан Кадиров.