Суверенний фонд ОАЕ призупиняє інвестиції у РФ

В ОАЕ назвали наслідки війни в Україні катастрофічними щодо людських життів та світової економіки.

У понеділок, 28 березня, генеральний директор Суверенного фонду ОАЕ Халдун аль-Мубарак заявив про зупинення інвестицій у РФ. Про це повідомляє Reuters.

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За його словами, наслідки того, що відбувається між Росією та Україною, катастрофічні в тому, що стосується людських життів, також війна тягне за собою економічні наслідки, які відчуваються у всьому світі.

"У цих умовах ми змушені поставити на паузу інвестиції в цей ринок, у Росію", — зазначив Халдун аль-Мубарак.

Це перший коментар топменеджменту другого найбільшого суверенного фонду Абу-Дабі щодо інвестицій у РФ після початку відкритої війни РФ в Україні.

ОАЕ не підтримала засудження РФ на Генасамблеї ООН

ОАЕ, як і Росія, перебуває в організації країн експортерів ОПЕК+. Представники близькосхідної держави не проголосували за осуд російського вторгнення на Генасамблеї ООН.

Обсяг активів, якими управляє фонд Mubadala, оцінюється в межах 243 млрд доларів, російські інвестиції в портфелі фонду становлять менше 1%. Проте варто зазначити тісні зв'язки фонду з Російським фондом прямих інвестицій.

Насамперед про аналогічні рішення заявили суверенні фонди ОАЕ та Саудівської Аравії, які працюють з РФ.

Раніше Фокус розбирався у цьому, як США підривають оборонну промисловість РФ. На думку експертів, новий пакет санкцій змусить Кремль згодом упокоритися з розгромом або погодитися на мир на умовах України.