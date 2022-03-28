Суверенный фонд ОАЭ приостанавливает инвестиции в РФ

В ОАЭ назвали последствия войны в Украине катастрофическими в том, что касается человеческих жизней и мировой экономики.

В понедельник, 28 марта, генеральный директор Суверенного фонда ОАЭ Халдун аль-Мубарак заявил о приостановке инвестиций в РФ. Об этом, сообщает Reuters.

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По его словам, последствия происходящего между Россией и Украиной катастрофические в том, что касается человеческих жизней, также война влечет экономические последствия, которые ощущаются во всем мире.

"В этих условиях мы вынуждены поставить на паузу инвестиции в этот рынок, в Россию", — отметил Халдун аль-Мубарак.

Это первый комментарий топ-менеджмента второго крупнейшего суверенного фонда Абу-Даби относительно инвестиций в РФ после начала открытой войны РФ в Украине.

ОАЭ не поддержала осуждение РФ на Генассамблее ООН

ОАЭ, как и Россия, состоит в организации стран экспортеров ОПЕК+. Представители ближневосточного государства не проголосовали за осуждение российского вторжения на Генассамблее ООН.

Объем активов, которыми управляет фонд Mubadala, оценивается в пределах 243 млрд долларов, российские инвестиции в портфеле фонда составляют менее 1%. Однако стоит отметить тесные связи фонда с Российским фондом прямых инвестиций.

Прежде об аналогичных решениях заявили суверенные фонды ОАЭ и Саудовской Аравии, которые работают с РФ.

Ранее Фокус разбирался в том, как в США подрывают оборонную промышленность РФ. По мнению экспертов, новый пакет санкций заставит Кремль спустя время смириться с разгромом или согласиться на мир на условиях Украины.