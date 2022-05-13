Умер президент ОАЭ, один из богатейших людей в мире (фото)

В ОАЭ объявили 40-дневный траур по случаю смерти Халифы ибн Заида Аль Нахайяна, госструктуры и частные компании не будут работать 3 дня. Журнал Forbes оценивал состояние шейха в 150 млрд долларов.

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Один из богатейших людей мира, эмир Абу-Даби и президент ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайян умер 13 мая в возрасте 73 лет. Об этом сообщило агентство Эмиратов WAM со ссылкой на министерство по делам президента ОАЭ.

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"Министерство по делам президента выражает соболезнования народу ОАЭ, народу ОАЭ, арабской и исламской нации, а также всему миру в связи с кончиной его высочества шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, президента ОАЭ", – заявили чиновники.

Министерство объявило траур на 40 дней в память о покойном, в стране приспустят флаги. Работа в госструктурах и частном секторе остановится на 3 дня.

Согласно конституции ОАЭ, вице-президент и премьер-министр Шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум, правитель Дубая, будет исполнять обязанности президента до тех пор, пока федеральный совет, объединяющий правителей семи эмиратов, не соберется в течение 30 дней для избрания нового президента, отметило Reuters.

В 2014 году Аль Нахайян перенес инсульт. Несмотря на стабильное состояние, большая часть власти передали наследному принцу – его сводному брату Мохаммеду бен Заиду Аль Нахайяну. После болезни шейх Халифа всего несколько раз появился на публике.

Президент ОАЭ умер – что известно о правителе Эмиратов

Шейх Халифа бин Заид Аль Нахайян родился 7 сентября 1948 года. Он занимал пост президента ОАЭ и правителя Абу-Даби с 3 ноября 2004 года. Газета Jerusalem Post пишет, что при его администрации ОАЭ нормализовали отношения с Израилем в рамках исторического Авраамского договора, который подписали 15 сентября 2020 года.

Халифа бин Заид — старший сын Заида ибн Султана Аль Нахайяна, основателя ОАЭ. Forbes оценивал его состояние в 150 млрд долларов.

Самое высокое в мире здание Бурдж Дубай переименовали 4 января 2010 года в Бурдж Халифа в его честь.

Напомним, что 28 марта Суверенный фонд ОАЭ приостановил инвестиции в Россию. Российские олигархи после начала полномасштабной войны РФ и Украины вывозили имущество в Дубай.

В Дубае в пятизвездочном отеле Jumeirah Al Qasr видели российского пропагандиста Дмитрия Киселева. На известном искусственном острове Палм-Джумейра в столице ОАЭ, по данным СМИ, имеет шикарную виллу глава Чечни Рамазан Кадыров.