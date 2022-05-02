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Российского пропагандиста Киселева обнаружили на отдыхе в Дубае

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дмитрий киселев, россия 1, российский журналист, российский пропагандист
Фото: Telegram NEXTA | Дмитрий Киселев с седьмой женой в отпуске в Дубае

В отпуск Дмитрий Киселев отправился вскоре после того, как в программе "Вести недели" на канале "Россия 1" показал, как можно уничтожить Великобританию российской ракетой

Сейчас, когда большинству россиян стал недоступен отдых в Европе из-за слишком дорогих перелетов и санкций ЕС, российские телеведущие все же решили не отказывать себе в отдыхе и отправились в Дубай. Не стал исключением и гендиректор агентства "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселев. Об этом пишет Telegram-канал Nexta.

Российский пропагандист отправился в отпуск вместе со своей седьмой женой. На фото видно, что Киселев отдыхает в пятизвездочном отеле Jumeirah Al Qasr, расположенном на приватном пляже с видом на Персидский залив. Стоимость номера за ночь в этом отеле – около тысячи долларов.

дмитрий киселев, россия 1, российский журналист, российский пропагандист
Фото: Telegram NEXTA
дмитрий киселев, россия 1, российский журналист, российский пропагандист
Фото: Telegram NEXTA
дмитрий киселев, россия 1, российский журналист, российский пропагандист
Фото: Telegram NEXTA
дмитрий киселев, россия 1, российский журналист, российский пропагандист
дмитрий киселев, россия 1, российский журналист, российский пропагандист
дмитрий киселев, россия 1, российский журналист, российский пропагандист

Примечательно, но перед тем, как улететь в Дубай, Дмитрий Киселев провел эфир на канале "Россия 1", показав, как можно уничтожить Великобританию с помощью одной российской ракеты "Сармат" в ее новой модификации. Киселев также рассказал о другом варианте того, как можно "погрузить Британию в морскую пучину". По его словам, для этого РФ может задействовать подводный робот-беспилотник "Посейдон" – ядерную торпеду. "Пройдя над Британскими островами, он превратит то, что от них, может быть, останется, в радиоактивную пустыню, надолго непригодную для чего бы то ни было", – заявил Киселев.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова объявила о подозрении российским ведущим Дмитрию Киселеву и его коллеге Ольге Скабееве. "У Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой свежий процессуальный статус – подозреваемые. Другие подробности очевидны, поэтому не отнимаю ваше время. Последствия тоже очевидны. Все дела доведем до конца в борьбе за мирное небо", – сообщила генпрокурор.