Российского пропагандиста Киселева обнаружили на отдыхе в Дубае

В отпуск Дмитрий Киселев отправился вскоре после того, как в программе "Вести недели" на канале "Россия 1" показал, как можно уничтожить Великобританию российской ракетой

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Сейчас, когда большинству россиян стал недоступен отдых в Европе из-за слишком дорогих перелетов и санкций ЕС, российские телеведущие все же решили не отказывать себе в отдыхе и отправились в Дубай. Не стал исключением и гендиректор агентства "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселев. Об этом пишет Telegram-канал Nexta.

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Российский пропагандист отправился в отпуск вместе со своей седьмой женой. На фото видно, что Киселев отдыхает в пятизвездочном отеле Jumeirah Al Qasr, расположенном на приватном пляже с видом на Персидский залив. Стоимость номера за ночь в этом отеле – около тысячи долларов.

Фото: Telegram NEXTA Фото: Telegram NEXTA Фото: Telegram NEXTA

Примечательно, но перед тем, как улететь в Дубай, Дмитрий Киселев провел эфир на канале "Россия 1", показав, как можно уничтожить Великобританию с помощью одной российской ракеты "Сармат" в ее новой модификации. Киселев также рассказал о другом варианте того, как можно "погрузить Британию в морскую пучину". По его словам, для этого РФ может задействовать подводный робот-беспилотник "Посейдон" – ядерную торпеду. "Пройдя над Британскими островами, он превратит то, что от них, может быть, останется, в радиоактивную пустыню, надолго непригодную для чего бы то ни было", – заявил Киселев.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова объявила о подозрении российским ведущим Дмитрию Киселеву и его коллеге Ольге Скабееве. "У Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой свежий процессуальный статус – подозреваемые. Другие подробности очевидны, поэтому не отнимаю ваше время. Последствия тоже очевидны. Все дела доведем до конца в борьбе за мирное небо", – сообщила генпрокурор.