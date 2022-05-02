Російського пропагандиста Кисельова знайшли на відпочинку у Дубаї
У відпустку Дмитро Кисельов вирушив невдовзі після того, як у програмі "Вести недели" на каналі "Росія 1" показав, як можна знищити Велику Британію російською ракетою.
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Зараз, коли більшості росіян став недоступний відпочинок у Європі через надто дорогі перельоти та санкції ЄС, російські телеведучі все ж таки вирішили не відмовляти собі у відпочинку і вирушили в Дубай. Не став винятком і гендиректор агентства "Росія сьогодні" та ведучий програми "Вести недели" на каналі "Росія 1" Дмитро Кисельов. Про це пише Telegram-канал Nexta.
Російський пропагандист вирушив у відпустку разом із своєю сьомою дружиною. На фото видно, що Кисельов відпочиває у п'ятизірковому готелі Jumeirah Al Qasr, розташованому на приватному пляжі з видом на Перську затоку. Вартість номеру за ніч у цьому готелі — близько тисячі доларів.
Примітно, але перед тим, як відлетіти до Дубаї, Дмитро Кисельов провів ефір на каналі "Росія 1", показавши, як можна знищити Велику Британію за допомогою однієї російської ракети "Сармат" у її новій модифікації. Кисельов також розповів про інший варіант того, як можна "занурити Британію в морську безодню". За його словами, для цього РФ може задіяти підводний робот-безпілотник "Посейдон" — ядерну торпеду. "Пройшовши над Британськими островами, він перетворить те, що від них, можливо, залишиться, на радіоактивну пустелю, надовго непридатну для чогось", — заявив Кисельов.
Нагадаємо, раніше генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова оголосила про підозру російським ведучим Дмитру Кисельову та його колезі Ользі Скабєєвій. "У Дмитра Кисельова та Ольги Скабєєвої свіжий процесуальний статус — підозрювані. Інші подробиці очевидні, тому не забираю ваш час. Наслідки також очевидні. Усі справи доведемо до кінця у боротьбі за мирне небо", — повідомила генпрокурорка.