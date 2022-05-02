Російського пропагандиста Кисельова знайшли на відпочинку у Дубаї

У відпустку Дмитро Кисельов вирушив невдовзі після того, як у програмі "Вести недели" на каналі "Росія 1" показав, як можна знищити Велику Британію російською ракетою.

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Зараз, коли більшості росіян став недоступний відпочинок у Європі через надто дорогі перельоти та санкції ЄС, російські телеведучі все ж таки вирішили не відмовляти собі у відпочинку і вирушили в Дубай. Не став винятком і гендиректор агентства "Росія сьогодні" та ведучий програми "Вести недели" на каналі "Росія 1" Дмитро Кисельов. Про це пише Telegram-канал Nexta.

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Російський пропагандист вирушив у відпустку разом із своєю сьомою дружиною. На фото видно, що Кисельов відпочиває у п'ятизірковому готелі Jumeirah Al Qasr, розташованому на приватному пляжі з видом на Перську затоку. Вартість номеру за ніч у цьому готелі — близько тисячі доларів.

Фото: Telegram NEXTA Фото: Telegram NEXTA Фото: Telegram NEXTA

Примітно, але перед тим, як відлетіти до Дубаї, Дмитро Кисельов провів ефір на каналі "Росія 1", показавши, як можна знищити Велику Британію за допомогою однієї російської ракети "Сармат" у її новій модифікації. Кисельов також розповів про інший варіант того, як можна "занурити Британію в морську безодню". За його словами, для цього РФ може задіяти підводний робот-безпілотник "Посейдон" — ядерну торпеду. "Пройшовши над Британськими островами, він перетворить те, що від них, можливо, залишиться, на радіоактивну пустелю, надовго непридатну для чогось", — заявив Кисельов.

Нагадаємо, раніше генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова оголосила про підозру російським ведучим Дмитру Кисельову та його колезі Ользі Скабєєвій. "У Дмитра Кисельова та Ольги Скабєєвої свіжий процесуальний статус — підозрювані. Інші подробиці очевидні, тому не забираю ваш час. Наслідки також очевидні. Усі справи доведемо до кінця у боротьбі за мирне небо", — повідомила генпрокурорка.