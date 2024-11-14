Галь Гадот підтримала заручників ХАМАС на публіці (фото)

Акторка часто висловлювала свою підтримку Ізраїлю відтоді, як бойовики ХАМАС увірвалися на музичний фестиваль 7 жовтня 2023 року. Тоді терористи вбили сотні ізраїльтян, взявши 251 заручника.

39-річна ізраїльська акторка Галь Гадот продемонструвала стильний діловий костюм. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану зʼявилася на публіці під час відкриття Ізраїльського кінофестивалю в Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія. Гадот прибула до The Saban Theatre, одягнувши шпильку з жовтою стрічкою на лацкан свого бежевого блейзера. Шпилька є символом її підтримки безпечного повернення заручників, утримуваних ХАМАС.

Національний музей історії американських євреїв Weitzman продає шпильки, які символізують "солідарність із заручниками, їхніми родинами та всіма, хто піклується про їхню безпеку".

Галь Гадот Фото: Getty Images

Галь Гадот також одягла стильну прозору спідницю під великий бежевий блейзер. Її темні пасма були укладені в пучок, вона зробила вечірній макіяж.

Акторка прикрасила образ золотим намистом.

Ізраїльська знаменитість часто висловлювала свою підтримку Ізраїлю відтоді, як бойовики ХАМАС увірвалися на музичний фестиваль 7 жовтня 2023 року та вбили сотні ізраїльтян, взявши 251 заручника.

Галь Гадот Фото: Getty Images

Загалом 97 заручників досі вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, Галь Гадот народила четверту дитину.

Також Фокус писав про перший вихід Галь Гадот після народження четвертої дитини.