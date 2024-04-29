Ґаль Ґадот уперше зʼявилася на публіці після народження четвертої дитини (фото)

На початку весни 2024 року акторка здивувала фанатів новинами про поповнення в родині. Місяцями вона "не видавала" своєї вагітності.

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38-річна ізраїльська акторка Ґаль Ґадот уперше вийшла у світ після народження четвертої дитини. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Диво-жінка" напередодні відвідала гламурну подію в Беверлі-Гіллз. Ґадот була серед знаменитостей на презентації колекції Blue Book ювелірного дому Tiffany & Co.

Багатодітна мама продемонструвала чорну сукню, яка підкреслювала її струнку фігуру і мала розріз на нозі. Зірка екрану доповнила темний образ, одягнувши витончені сонцезахисні окуляри, браслети та масивне кольє. Ґаль Ґадот зібрала волосся в охайний пучок та зробила легкий макіяж.

Ґаль Ґадот

Її остання публічна поява відбулася всього через сім тижнів після того, як акторка здивувала своїх шанувальників, зізнавшись, що народила свою четверту дитину, дівчинку на ім'я Орі.

Ґаль Ґадот Фото: Getty Images

6 березня 2024 року Ґаль Ґадот показала фото з новонародженою донькою після того, як місяцями приховувала свою четверту вагітність.

У зірки екрану та її чоловіка Ярона Версано також є дочки Альма, 12 років, Майя, 6 років, і Даніелла, 2 роки.

Ґаль Ґадот з родиною

Нагадаємо, Ґаль Ґадот може приєднатися до ізраїльської армії.

Також Фокус писав про інших зірок вечірки Tiffany & Co.