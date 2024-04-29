Різ Візерспун і Аня Тейлор-Джой представили нову колекцію прикрас від Tiffany & Co (фото)

На зоряній вечері були присутні багато знаменитостей, зокрема й Аня Тейлор-Джой, Квінта Брансон, Габріель Юніон, Різ Візерспун і Галь Гадот.

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Ювелірна компанія Tiffany & Co перевершила себе, влаштувавши 25 квітня вечірку в одному з найісторичніших особняків Лос-Анджелеса. На зірковому заході були представлені ювелірні вироби класу люкс, повідомляє Hollywood Reporter.

Для демонстрації колекції Céleste від Tiffany & Co Blue Book 2024 компанія вибрала знаменитий маєток Беверлі Естейт у Беверлі-Гіллз.

Особняк у середземноморському стилі, відомий своїми появами в таких фільмах, як "Хрещений батько", "Придурок" і "Охоронець", був побудований 1926 року архітектором Гордоном Кауфманом. У цьому дегендарному будинку Джон Фіцджералд Кеннеді та його дружина Жаклін провели свій медовий місяць 1953 року.

Усередині будинку три кімнати були перетворені на ювелірні салони, в кожному з яких була представлена нова колекція Céleste. 157 екземплярів ювелірних прикрас пропонуються за середньою ціною "близько мільйона, якщо не вище", як розповіла головний художній директор напряму ювелірних виробів і високого ювелірного мистецтва Tiffany & Co Наталі Вердей.

Багато з коштовностей на небесну тематику були задумані знаменитим дизайнером Жаном Шлюмберже, чия співпраця з Tiffany & Co розпочалася 1956 року і тривала до його смерті 1987 року. Його талант був настільки плідним, що майстерні високого ювелірного мистецтва на П'ятій авеню продовжують створювати нові вироби на основі його архівних ескізів.

Амбасадор Tiffany & Co Тейлор-Джой і Візерспун були серед зірок у прикрасах Céleste. Зірка фільму "Фуріоза: Божевільний Макс" Аня Тейлор-Джой носила комплект прикрас на тему зореутворення, оздоблених діамантами, а також рожевими і червоними шпінелями в оправі з 18-каратного жовтого золота і платини, а кольє Різ Візерспун було прикрашене яскравим жовтим діамантом загальною вагою більше 10 каратів, що був оточений дрібнішим камінням, оправленим у платину та 18-каратне жовте золото.

Аня Тейлор-Джой Фото: Getty Images

Різ Візерспун Фото: Getty Images

Близько 150 гостей вечеряли за двома довгими столами на терасі з видом на сади будинку. На початку вечері виконавчий директор Tiffany Александр Арно виголосив тост, вітаючи присутніх, а також зазначив, що вечір Попелюшки завершиться гарбузовим моментом.

"Більшості з нас, включно зі мною, сьогодні ввечері доведеться все повернути. Я теж шкодую про це. Сподіваюся, ми перетворюємо бренд на щось більш піднесене, ніж будь-коли, і сьогодні ми вперше дійсно можемо поділитися цим баченням з усіма вами. Спасибі, насолоджуйтеся, випийте вина і поверніть нам коштовності", — зі сміхом сказав Арно.

Нагадаємо, 11 квітня повідомлялося, що Олівія Вайлд у шикарній сукні відвідала виставку Tiffany & Co в Токіо.

Раніше, 19 вересня минулого року, Фокус писав про те, що Тіна Кунакі знялася в новій рекламній кампанії Tiffany & Co.