Риз Уизерспун и Аня Тейлор-Джой представили новую коллекцию украшений от Tiffany & Co (фото)

На звездном ужине присутствовали многие знаменитости, в том числе и Аня Тейлор-Джой, Квинта Брансон, Габриэль Юнион, Риз Уизерспун и Галь Гадот.

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Ювелирная компания Tiffany & Co превзошла себя, устроив 25 апреля вечеринку в одном из самых исторических особняков Лос-Анджелеса. На звездном мероприятии были представлены ювелирные изделия класса люкс, сообщает Hollywood Reporter.

Для демонстрации коллекции Céleste от Tiffany & Co Blue Book 2024 компания выбрала знаменитое поместье Беверли Эстейт в Беверли-Хиллз.

Особняк в средиземноморском стиле, известный своими появлениями в таких фильмах, как "Крестный отец", "Придурок" и "Телохранитель", был построен в 1926 году архитектором Гордоном Кауфманом. В этом дегендарном доме Джон Фицджералд Кеннеди и его жена Жаклин провели свой медовый месяц в 1953 году.

Внутри дома три комнаты были преобразованы в ювелирные салоны, в каждом из которых была представлена ​​новая коллекция Céleste. 157 экземпляров ювелирных украшений предлагаются по средней цене "около миллиона, если не выше", как рассказала главный художественный директор направления ювелирных изделий и высокого ювелирного искусства Tiffany & Co Натали Вердей.

Многие из драгоценностей на небесную тематику были задуманы знаменитым дизайнером Жаном Шлюмберже, чье сотрудничество с Tiffany & Co началось в 1956 году и продолжалось до его смерти в 1987 году. Его талант был настолько плодовитым, что мастерские высокого ювелирного искусства на Пятой авеню продолжают создавать новые изделия на основе его архивных эскизов.

Амбассадор Tiffany & Co Тейлор-Джой и Уизерспун были среди звезд в украшениях Céleste. Звезда фильма "Фуриоза: Безумный Макс" Аня Тейлор-Джой носила комплект украшений на тему звездообразования, украшенных бриллиантами, а также розовыми и красными шпинелями в оправе из 18-каратного желтого золота и платины, а колье Риз Уизерспун было украшено яркий желтым бриллиантом общим весом более 10 карат окружен более мелкими камнями, оправленными в платину и 18-каратное желтое золото.

Аня Тейлор-Джой Фото: Getty Images

Риз Уизерспун Фото: Getty Images

Около 150 гостей ужинали за двумя длинными столами на террасе с видом на сады дома. В начале ужина исполнительный директор Tiffany Александр Арно произнес тост, приветствуя собравшихся, а также отметил, что вечер Золушки завершится тыквенным моментом.

"Большинству из нас, включая меня, сегодня вечером придется все вернуть. Я тоже сожалею об этом. Надеюсь, мы превращаем бренд в нечто более возвышенное, чем когда-либо, и сегодня мы впервые действительно можем поделиться этим видением со всеми вами. Спасибо, наслаждайтесь, выпейте вина и верните нам драгоценности", — со смехом сказал Арно.

Напомним, 11 апреля сообщалось, что Оливия Уайлд в шикарном платье посетила выставку Tiffany & Co в Токио.

Ранее, 19 сентября прошлого года, Фокус писал о том, что Тина Кунаки снялась в новой рекламной кампании Tiffany & Co.