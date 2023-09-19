В золоте и бриллиантах: Тина Кунаки снялась в новой рекламной кампании Tiffany & Co. (фото)

Модель представила украшения из дополненной линейки Tiffany Lock.

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26-летняя французская модель и пока еще жена 56-летнего актера Венсана Касселя Тина Кунаки опубликовала на своей странице в Instagram кадры из рекламной кампании ювелирного дома Tiffany & Co. Девушка рекламирует новинки в линейке Tiffany Lock.

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Тина Кунаки показала самую актуальную юбку 2023 года

В частности, на фото можно заметить, что на ней серьги, повторяющие знаменитый браслет, а также подвеска в форме того же замка. Тина позирует в белой майке-алкоголичке и широких джинсах с высокой талией.

На пальцах Тины – кольца с бриллиантами, также выполненные в стиле Tiffany.

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Летом прошлого ювелирный бренд представил новинку, которая покорила сердца всех любителей драгоценностей. Речь идет о браслете Tiffany Lock, мотивом для которого послужил навесной замок. Его механизм в точности повторяет застежка браслетов.

Украшения были изготовлены из 18-каратного желтого, розового и белого золота, а некоторые модели инкрустировали бриллиантами.

Тема замка в новой коллекции не была случайностью, ведь до 1950-х годов Tiffany занимался их производством. О "замочном" прошлом говорит и вечный хит бренда – подвеска в виде ключика.

В бутиках Tiffany & Co. и на сайте коллекция появилась уже в сентябре 2022-го. При этом мастера дома анонсировали новые украшения в следующем году. Среди новинок – кольца из 18-каратного розового, желтого и белого золота с бриллиантовым паве, а также с бриллиантами круглой огранки и вовсе без них, подвески с редкими розовыми сапфирами и бриллиантами.

Похоже, некоторые из них и представила Тина.

Ранее Фокус писал, что в мае 2023 года здание Tiffany & Co на Пятой авеню в Нью-Йорке загорелось после ремонта в $500 млн.