38-річна Ґаль Ґадот учетверте стала мамою (фото)

В акторки та бізнесмена Ярона Версано вже підростають троє доньок. Вони одружилися у 2008 році.

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38-річна ізраїльська акторка та модель Ґаль Ґадот оголосила про народження своєї четвертої дитини. Знімком з малюком зірка екрану поділилася в Instagram з понад 100 млн підписників.

Знаменитість опублікувала фото, на якому обнімає свою новонароджену дитину, і розкрила значення імені її четвертої спадкоємиці, яку назвали Орі.

"Моя мила дівчинко, ласкаво просимо. Вагітність була непростою і ми її пережили. Ти принесла стільки світла в наше життя, виправдовуючи своє ім’я, Орі, що на івриті означає "моє світло". Наші серця сповнені вдячності", – написала багатодітна мама.

Ґаль Ґадот з четвертою донькою

Орі — четверта спільна дитина акторки та її чоловіка, бізнесмена Ярона Версано. У подружжя також є дочки Альма, 12 років, Майя, 6 років, і Даніелла, 2 роки.

Новина про пологи акторки здивувала шанувальників, оскільки знаменитість не повідомляла про свою вагітність упродовж цих місяців.

Ґаль Ґадот з родиною

У 2022 році Ґадот розповіла про пологи та зізналася, що завжди хотіла бути "молодою мамою" під час інтерв’ю InStyle.

Акторка також захоплювалася "магією" пологів: "Я б робила це раз на тиждень, якби могла. Це так чарівно".

Ізраїльська зірка зізналася, що це неймовірно, створювати нове життя, проте вагітність вона зазвичай переживає важко. До того ж, користується епідуральною анастезією.

"Але вагітність у мене важка — нудить, мігрені. Я не в своїй стихії", — розповідала акторка.

Нагадаємо, Ґаль Ґадот відреагувала на війну в Ізраїлі.

Також Фокус писав про те, як Ґаль Ґадот показала фільм про терористичну атаку ХАМАС на Ізраїль.