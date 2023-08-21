"Це частина роботи": Галь Гадот розповіла про травми після зйомок фільму

Знаменитість любить сама виконувати трюки в бойовиках.

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38-річна ізраїльська акторка Галь Гадот розповіла про травми, які вона отримала під час зйомок свого останнього фільму "Кам’яне серце". Про це пише The Sun.

Зірка екрану зізналася, що в неї порушені чотири диски на шиї та спині після зйомок бойових сцен для шпигунського трилера від Netflix.

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"У мене було багато синців. Пам'ятаю, якось у неділю я гуляла з дівчатами в парку в Лондоні, і хтось дивно на мене подивився", — розповіла дружина Ярона Версано.

Галь Гадот Фото: Instagram gal_gadot

"Я була в літній сукні, не звертаючи уваги на те, що мої ноги і спина були повністю в синцях. Я була зі своїми дочками, і люди дивилися на мене, наче щось не так".

Гадот зазначила, що це частина її роботи, тому травми неминучі.

"У створенні фільмів є частини, які мені не подобаються. Мені справді подобається битися і займатися рукопашним боєм", — зізналася Галь Гадот.

Акторка пояснила, що вона вміє виражати себе, використовуючи своє тіло, додавши, що сцени бійки — це "єдина річ, яку вони роблять, де вона відчуває себе під контролем".

Галь Гадот Фото: Getty Images

Після того, як у 2004 році вона була коронована як Міс Ізраїль, Галь пройшла два роки обов’язкової військової служби в країні, перш ніж вивчитися на юриста, паралельно займаючись моделінгом.

У 2009 році її бойові здібності вперше побачили на екрані, коли зірка зіграла в картині "Форсаж".

Нагадаємо, Галь Гадот вирушила на побачення з чоловіком.

Також Фокус писав про літній відпочинок Галь Гадот біля басейну.