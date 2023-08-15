Галь Гадот поділилася кадрами відпочинку біля басейну в купальнику (фото)

Мама трьох дітей похвалилася стрункою і підтягнутою статурою.

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38-річна ізраїльська акторка Галь Гадот продемонструвала струнку фігуру, позуючи біля басейну. Фото свого відпочинку знаменитість поділилася в Instagram-акаунті.

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Зірка "Диво-жінки" ніжилася на сонці в простому чорному суцільному чорному купальнику Ganni і поділилася літнім образом з шанувальниками. Свій ансамбль вона доповнила крислатим солом'яним капелюхом і чорними сонцезахисними окулярами.

"Немає нічого кращого, ніж провести час на сонці. Моє серце повне, і моя душа щаслива. Дякую", — написала Гадот у підписі до публікації.

Зірка почала свій пост із кумедного відео, на якому вона приймає різні пози. На інших двох фото акторка запропонувала розглянути простий, але стильний ансамбль ближче. Високий силует купальника дозволив зірці Гадот продемонструвати свої стрункі та підтягнуті ноги. Акторка також зробила свіжий чорний педикюр, який доповнив її темний ансамбль.

Раніше Фокус писав, що Галь Гадот без макіяжу прогулялася з трьома доньками.