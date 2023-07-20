Галь Гадот без макіяжу прогулялася з трьома доньками (фото)

Знаменитість з родиною помітили у столиці Великобританії.

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38-річну ізраїльську акторку Галь Гадот помітили на прогулянці з чоловіком та доньками. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Форсажу" насолоджувалася сімейною прогулянкою Лондоном зі своїм чоловіком Яроном Варсано та їхніми трьома доньками у середу, 19 липня 2023.

Багатодітна мама повністю відмовилася від макіяжу й одягла велику білу футболку з парою чорних штанів. Вона доповнила свій повсякденний образ масивними бежевими кросівками, сонцезахисними окулярами та зібрала темне волосся у хвіст.

Гадот везла у візочку свою наймолодшу спадкоємицю, дворічну Даніеллу, а 11-річна Альма та 5-річна Мая йшли поруч з нею.

48-річний торговець нерухомістю Ярон Версано та ізраїльська акторка одружилися у 2008 році. Наразі вони виховують трьох спільних дітей. Своє особисте життя зіркова пара намагається тримати подалі від уваги публіки.

Галь Гадот з чоловіком Фото: Instagram gal_gadot

Зазначимо, що 38-річна ізраїльська акторка увійшла до "ТОП 100 найвпливовіших людей у світі" 2018 року, за версією журналу "Time".

Нагадаємо, Галь Гадот отримає власну зірку на Алеї слави в Голлівуді.

Також Фокус писав про ефектну появу Галь Гадот на премʼєрі "Барбі" у Лос-Анджелесі.