Ґаль Ґадот відреагувала на отримання зірки на Алеї слави в Голлівуді (відео)

Зірка "Форсажу" розповіла про вагоме досягнення у своїй карʼєрі.

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38-річна ізраїльська акторка Ґаль Ґадот відреагувала на новини про отримання зірки на Алеї слави в Голлівуді.

Зірка "Форсажу" зайшла у свій офіційний акаунт в Instagram, щоб поділитися новиною. В емоційному відеоролику вона розповіла, як дізналася про зірку, яку отримає у 2024 році.

"Усім привіт, це я тут, я просто робила прес-конференцію для "Кам’яного серця", а потім мені подзвонив мій чоловік і сказав, що ізраїльська преса дзвонила, щоб привітати його з моєю голлівудською зіркою, і він подзвонив, щоб запитати про це, і я абсолютно не розуміла, що відбувається", — почала вона.

"Тож ми зателефонували моєму піарнику, і, очевидно, я отримую голлівудську зірку. Це неймовірно", — зазначила Ґадот.

Ґаль Ґадот

Ще до того, як Ґадот підписала контракт на роль "Диво-жінки" у фільмі Зака Снайдера 2017 року, вона була готова кинути карʼєру у Голлівуді.

Їй набридло переміщати свою сім’ю по всьому світу, щоб слідувати її мріям про зірки, і набридло, що її відмовляли в ролі за роллю через безліч причин, які не залежали від неї, включаючи "недостатня жіночність" або "недостатня британка".

Ґаль Ґадот Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ґаль Ґадот вийшла у світ у розкішній вечірній сукні.

Також Фокус писав про отримання зірки на Алеї слави в Голлівуді Кортні Кокс.