"Друзі назавжди": Дженніфер Еністон та Ліза Кудров підтримали Кортні Кокс на публіці (фото)

Кортні Кокс отримала зірку на Алеї слави в Голлівуді.

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58-річна американська акторка Кортні Кокс отримала власну зірку на Алеї слави в Голлівуді. Про це пише Hollywood Reporter.

Зірку екрану, продюсерку та режисерку увічнили легендарною відзнакою. А на заході її колеги по серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон і Ліза Кудров, а також давня подруга Лаура Дерн, висловили своє захоплення Кортні Кокс.

Окрім цього, на публіці з'явився бойфренд 58-річної акторки Джонні Макдейд і її єдина донька Коко.

Це сталося напередодні дебюту ще однієї частини франшизи "Крик", у якій Кокс повторює улюблену фанатами роль Гейл Везерс, а також ще один сезон для її серіалу Starz "Сяюча долина".

Дерн розпочала вшанування, назвавши Кортні Кокс другом, сестрою та "найнезвичайнішою людиною з можливих". Вона детально розповіла про подорож до Діснейленду, коли на власні очі побачила "захват і чисте хвилювання" в очах людей, коли вони впізнавали Кокс.

"Сьогодні ми дуже пишаємося нашою дівчинкою @courteneycoxofficial. Я люблю цих жінок буквально кожною унцією мого серця та душі ❤️ @lisakudrow, і я була на хмарі, щоб відзначити її та її неймовірні досягнення ⭐️", — зазначила Дженніфер Еністон та прикріпила до Instagram-публікації кадри з легендарного серіалу "Друзі".

[ + – ] Дженніфер Еністон, Кортні Кокс та Ліза Кудров

Нагадаємо, Кортні Кокс приміряла підлітковий образ.

Також Фокус писав про рідкісний вихід у світ Кортні Кокс та її бойфренда.