Кортні Кокс вийшла у світ зі свої бойфрендом у парних образах (фото)

Пара не часто тішить публіку своїми спільними появами.

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Американська акторка Кортні Кокс вийшла у світ зі своїм бойфрендом, музикантом Джонні Макдейдом. Про це пише Daily Mail.

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57-річна зірка серіалу "Друзів" зі своїм коханим відвідала 70-ту музичну премію BMI Pop Awards у Лос-Анджелесі, на яку номінували 45-річного бойфренда акторки.

Закохана пара вийшла на червону доріжку премії в парних образах total black. Кортні була в чорній сукні міді на одне плече та піджаку. Доповнили образ золоті прикраси та сумочка на ланцюжку. Волосся акторки було розпущене.

Супутник Кортні Кокс продемонстрував стриманий образ з чорних штанів, піджака та футболки.

[ + – ] Кортні Кокс з бойфрендом

Як відомо, Кортні Кокс та Джонні Макдейд разом близько восьми років, проте свої стосунки так і не скріпили офіційним шлюбом. Пара не часто тішить публіку своїми спільними появами, тому вихід на червону доріжку BMI Pop Awards став майже ексклюзивом.

Нагадаємо, єдина донька Кортні Кокс часто хейтить свою зіркову маму. Найбільше вона "редагує" соцмережі Кортні Кокс, за які Коко буває соромно.

Також Фокус писав про зворушливе відео, яким поділилася акторка Дженніфер Еністон з давньою подругою Кортні Кокс. "Друзі назавжди" — писало на футболках двох знаменитих акторок, які позували для відео без макіяжу та фільтрів.