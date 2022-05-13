Кортни Кокс вышла в свет со своим бойфрендом в парных образах (фото)

Пара не часто радует публику своими общими появлениями.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Американская актриса Кортни Кокс вышла в свет со своим бойфрендом, музыкантом Джонни МакДэйдом. Об этом пишет Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

57-летняя звезда сериала "Друзей" со своим возлюбленным посетила 70-ю музыкальную премию BMI Pop Awards в Лос-Анджелесе, на которую номинировали 45-летнего бойфренда актрисы.

Влюбленная пара вышла на красную дорожку премии в парных образах total black. Кортни была в черном платье миди на плечо и пиджаке. Дополнили образ золотые украшения и сумочка на цепочке. Волосы актрисы были распущены.

Спутник Кортни Кокс продемонстрировал сдержанный образ из черных брюк, пиджака и футболки.

[ + – ] Кортни Кокс с бойфрендом

Как известно, Кортни Кокс и Джонни МакДэйд вместе около восьми лет, однако свои отношения так и не скрепили официальным браком. Пара не часто радует публику своими общими появлениями, поэтому выход на красную дорожку BMI Pop Awards стал почти эксклюзивом.

Напомним, единственная дочь Кортни Кокс часто хейтит свою звездную маму. Больше всего она "редактирует" соцсети Кортни Кокс, за которые Коко бывает стыдно.

Также Фокус писал о трогательном видео, которым поделилась актриса Дженнифер Энистон с давней подругой Кортни Кокс. "Друзья навсегда" — писало на футболках двух знаменитых актрис, которые позировали для видео без макияжа и фильтров.