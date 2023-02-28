"Друзья навсегда": Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу поддержали Кортни Кокс на публике (фото)

Кортни Кокс получила звезду на Аллее славы в Голливуде.

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58-летняя американская актриса Кортни Кокс получила собственную звезду на Аллее славы в Голливуде. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Звезду экрана, продюсера и режиссера увековечили легендарным отличием. А на мероприятии ее коллеги по сериалу "Друзья" Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу, а также давняя подруга Лаура Дерн, выразили свое восхищение Кортни Кокс.

Кроме того, на публике появился бойфренд 58-летней актрисы Джонни Макдейд и ее единственная дочь Коко.

Это произошло накануне дебюта еще одной части франшизы "Крик", в которой Кокс повторяет любимую фанатами роль Гейл Уэзерс, а также еще один сезон для ее сериала Starz "Сияющая долина".

Дерн начала речь, назвав Кортни Кокс другом, сестрой и "самым необычным человеком из возможных". Она подробно рассказала о путешествии в Диснейленд, когда собственными глазами увидела "восторг и чистое волнение" в глазах людей, когда они узнавали Кокс.

"Сегодня мы очень гордимся нашей девочкой @courteneycoxofficial. Я люблю этих женщин буквально каждой унцией моего сердца и души ❤️ @lisakudrow, и я была на облаке, чтобы отметить ее и ее невероятные достижения ⭐️", — отметила Дженнифер Энистон и прикрепила к публикации кадры из легендарного сериала "Друзья".

[ + – ] Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу

Напомним, Кортни Кокс примерила подростковый образ.

Также Фокус писал о редком выходе в свет Кортни Кокс и ее бойфренда.