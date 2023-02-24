58-летняя Кортни Кокс примерила подростковый образ (видео)

Актриса показала свой идеальный пресс и отличное чувство юмора.

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Американская актриса Кортни Кокс, звезда сериала "Друзья", в очередной раз продемонстрировала свое потрясающее чувство юмора, повторив стиль юных девушек, которое часто называют поколением Z. Это люди, родившиеся в промежутке примерно с 2000 по 2013 год. Знаменитость показала, как перевоплощается с помощью одежды и макияжа в юную деву, а также примерила подростковый наряд. Все это она опубликовала на своей странице в Instagram.

На опубликованных кадрах Кортни сидит на диване с телефоном в руках, просматривая социальные сети и глядя на девушек, прежде чем встать и переодеться, пытаясь скопировать их стиль. Она собрала свои темные волосы в косички и накрутила пару локонов, чтобы подчеркнуть лицо. Кокс нарисовала стрелки и сделала макияж, следуя молодежным трендам, а напоследок надела кроп-топ, связанный крючком, широкие джинсы и куртку оверсайз.

Актриса сделала пару селфи, позируя так, как нынешняя молодежь, показывая знак мира и высовывая язык.

Компанию актрисе составили два ее кавалер-кинг-чарльз-спаниеля по кличке Лили и Беар.

В конце клипа невидимый мужчина, скорее всего, партнер Кортни, певец Джонни МакДейд, спросил: "Что это?"

"О, черт, он дома", — воскликнула Кортни, прежде чем скрыться из виду.

Видео вызвало массу одобрительных комментариев, где подписчики актрисы отметили, что она выглядит превосходно, а ее прессу могут позавидовать многие представительницы поколения Z.

Ранее Фокус писал, что Кортни Кокс и Джонни МакДэйд повеселили поклонников, опубликовав домашнее видео с попыткой повторить сцену из фильма "Грязные танцы".