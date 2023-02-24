58-річна Кортні Кокс приміряла підлітковий образ (відео)

Акторка показала свій ідеальний прес і відмінне почуття гумору.

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Американська актриса Кортні Кокс, зірка серіалу "Друзі", вкотре продемонструвала своє приголомшливе почуття гумору, повторивши стиль юних дівчат, яке часто називають поколінням Z. Це люди, які народилися приблизно з 2000 по 2013 рік. Знаменитість показала, як перевтілюється за допомогою одягу та макіяжу в юну діву, а також приміряла підліткове вбрання. Все це вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На опублікованих кадрах Кортні сидить на дивані з телефоном у руках, переглядаючи соціальні мережі та дивлячись на дівчат, перш ніж встати та переодягтися, намагаючись скопіювати їхній стиль. Вона зібрала своє темне волосся в коси і накрутила кілька локонів, щоб підкреслити обличчя. Кокс намалювала стрілки і зробила макіяж, наслідуючи молодіжні тренди, а наостанок одягла кроп-топ, зв'язаний гачком, широкі джинси та куртку оверсайз.

Акторка зробила кілька селфі, позуючи так, як нинішня молодь, показуючи знак миру та висовуючи язик.

Компанію акторці склали два її кавалер-кінг-чарльз-спанієлі на прізвисько Лілі та Беар.

Наприкінці кліпу невидимий чоловік, найімовірніше, партнер Кортні, співак Джонні МакДейд, запитав: "Що це?"

"О, чорт, він удома", — вигукнула Кортні, перш ніж зникнути з поля зору.

Відео викликало масу схвальних коментарів, де підписники акторки зазначили, що вона виглядає чудово, а її пресу можуть позаздрити багато представниць покоління Z.

Раніше Фокус писав, що Кортні Кокс та Джонні МакДейд порадували шанувальників, опублікувавши домашнє відео зі спробою повторити сцену з фільму "Брудні танці".