Кортні Кокс разом із бойфрендом спародіювали сцену з "Брудних танців" за допомогою Еда Ширана

Роман Кортні Кокс і Джонні Макдейда розпочався 2014-го — тоді акторку та музиканта познайомив їхній спільний друг Ед Ширан.

Related video

58-річна зірка культового серіалу "Друзі" Кортні Кокс і 46-річний музикант Джонні Макдейд порадували шанувальників, опублікувавши домашнє відео зі спробою повторити сцену з фільму "Брудні танці".

У відео, розміщеному в Instagram, спочатку зіркова пара затишно влаштувалася на дивані, спостерігаючи за незабутнім фінальним моментом між Патріком Свейзі та Дженніфер Грей у романтичній драмі 1987 року.

Кокс сказала своєму хлопцеві: "Мені подобається ця частина, ми можемо це повторити?"

"Звичайно", — кивнув співак, перш ніж сцена в ролику переключилася на заднє подвір'я будинку та пару, що готується до маневру.

Потім Кокс була піднята за руки двома людьми — спільним другом пари Едом Шираном і режисером Джейсоном Кенігом. Потім Кортні та Макдейд побігли назустріч одне одному.

Однак замість того, щоб Кокс зробила стрибок в обійми Макдейда, на кумедному відео показано, як чоловік намагався стрибнути в обійми зірки серіалу "Друзі". У цей момент вона відійшла убік, і все пішло не за планом.

"Усе гаразд, ми професіонали", — жартома підписала посаду Кокс.

Як відомо, Кортні Кокс і Джонні Макдейд разом близько дев'яти років, проте свої стосунки так і не скріпили офіційним шлюбом. Пара не часто радує публіку своїми загальними появами.

Нагадаємо, Кортні Кокс із Джонні Макдейдом відвідала 70-ту музичну премію BMI Pop Awards у Лос-Анджелесі, на яку номінували бойфренда акторки.