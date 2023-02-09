Кортни Кокс вместе с бойфрендом спародировали сцену из "Грязных танцев" с помощью Эда Ширана

Роман Кортни Кокс и Джонни МакДэйда начался в 2014-м — тогда актрису и музыканта познакомил их общий друг Эд Ширан.

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58-летняя звезда культового сериала "Друзья" Кортни Кокс и 46-летний музыкант Джонни МакДэйд повеселили поклонников, опубликовав домашнее видео с попыткой повторить сцену из фильма "Грязные танцы".

В видео, размещенном в Instagram, сначала звездная пара уютно устроилась на диване, наблюдая за незабываемым финальным моментом между Патриком Суэйзи и Дженнифер Грей в романтической драме 1987 года.

Кокс сказала своему парню: "Мне нравится эта часть, мы можем это повторить?"

"Конечно", — кивнул певец, прежде чем сцена в ролике переключилась на заднем двор дома и пару, готовящуюся к маневру.

Затем Кокс была поднята за руки двумя людьми — общим другом пары Эдом Шираном и режиссером Джейсоном Кенигом. Затем Кортни и МакДейд побежали навстречу друг другу.

Однако вместо того, чтобы Кокс совершила прыжок в объятия МакДейда, на забавном видео показано, как мужчина пытался прыгнуть в объятия звезды сериала "Друзья". В этот момент она отошла в сторону и все пошло не по плану.

"Все в порядке, мы профессионалы", — в шутку подписала пост Кокс.

Как известно, Кортни Кокс и Джонни МакДэйд вместе около девяти лет, однако свои отношения так и не скрепили официальным браком. Пара не часто радует публику своими общими появлениями.

Напомним, Кортни Кокс с Джонни МакДэйдом посетила 70-ю музыкальную премию BMI Pop Awards в Лос-Анджелесе, на которую номинировали бойфренда актрисы.