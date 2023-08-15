Галь Гадот без макіяжу і в простому вбранні сходила на побачення з чоловіком (фото)

Своє особисте життя зіркова пара намагається тримати подалі від уваги публіки.

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38-річна ізраїльська акторка Галь Гадот була помічена на романтичному побаченні з чоловіком, 48-річним торговцем нерухомістю Яроном Версано. Пару, яка в шлюбі вже 15 років, сфотографували в Тель-Авіві, Ізраїль. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Форсажу" продемонструвала свою підтягнуту і струнку фігуру в чорній мінісукні. Багатодітна мама повністю відмовилася від макіяжу і звела аксесуари до мінімуму, а довге чорне волосся вона зібрала в низький хвіст. Чорні лакові шльопанці та сонцезахисні окуляри, які вона носила на голові, завершили total black образ знаменитості.

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Її чоловік для побачення поєднував свій аутфіт з Гадот, надівши просту чорну футболку, чорні штани і білі кросівки.

Нагадаємо, Версано і Гадот одружилися у 2008 році. Зараз вони виховують трьох спільних доньок — Альму, Майю і Даніеллу. Своє особисте життя зіркова пара намагається тримати подалі від уваги публіки.

Галь Гадот із чоловіком і дітьми

Раніше Фокус писав, що Галь Гадот без макіяжу прогулялася з трьома доньками.