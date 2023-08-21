"Это часть работы": Галь Гадот рассказала о травмах после съемок фильма

Знаменитость любит сама выполнять трюки в боевиках.

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38-летняя израильская актриса Галь Гадот рассказала о травмах, которые она получила во время съемок своего последнего фильма "Каменное сердце". Об этом пишет The Sun.

Звезда экрана призналась, что у нее нарушены четыре диска на шее и спине после съемок боевых сцен для шпионского триллера от Netflix.

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"У меня было много синяков. Помню, как-то в воскресенье я гуляла с девочками в парке в Лондоне, и кто-то странно на меня посмотрел", — рассказала жена Ярона Версано.

Галь Гадот Фото: Instagram gal_gadot

"Я была в летнем платье, не обращая внимания на то, что мои ноги и спина были полностью в синяках. Я была со своими дочерьми, и люди смотрели на меня, как будто что-то не так".

Гадот отметила, что это часть ее работы, поэтому травмы неизбежны.

"В создании фильмов есть части, которые мне не нравятся. Мне действительно нравится драться и заниматься рукопашным боем", — призналась Галь Гадот.

Актриса объяснила, что она умеет выражать себя, используя свое тело, добавив, что сцены драки — это "единственная вещь, которую они делают, где она чувствует себя под контролем".

Галь Гадот Фото: Getty Images

После того, как в 2004 году она была коронована как Мисс Израиль, Галь прошла два года обязательной военной службы в стране, прежде чем выучиться на юриста, параллельно занимаясь моделингом.

В 2009 году ее боевые способности впервые увидели на экране, когда звезда сыграла в картине "Форсаж".

Напомним, Галь Гадот отправилась на свидание с мужем.

Также Фокус писал о летнем отдыхе Галь Гадот у бассейна.