"Это часть работы": Галь Гадот рассказала о травмах после съемок фильма
Знаменитость любит сама выполнять трюки в боевиках.
38-летняя израильская актриса Галь Гадот рассказала о травмах, которые она получила во время съемок своего последнего фильма "Каменное сердце". Об этом пишет The Sun.
Звезда экрана призналась, что у нее нарушены четыре диска на шее и спине после съемок боевых сцен для шпионского триллера от Netflix.
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"У меня было много синяков. Помню, как-то в воскресенье я гуляла с девочками в парке в Лондоне, и кто-то странно на меня посмотрел", — рассказала жена Ярона Версано.
"Я была в летнем платье, не обращая внимания на то, что мои ноги и спина были полностью в синяках. Я была со своими дочерьми, и люди смотрели на меня, как будто что-то не так".
Гадот отметила, что это часть ее работы, поэтому травмы неизбежны.
"В создании фильмов есть части, которые мне не нравятся. Мне действительно нравится драться и заниматься рукопашным боем", — призналась Галь Гадот.
Актриса объяснила, что она умеет выражать себя, используя свое тело, добавив, что сцены драки — это "единственная вещь, которую они делают, где она чувствует себя под контролем".
После того, как в 2004 году она была коронована как Мисс Израиль, Галь прошла два года обязательной военной службы в стране, прежде чем выучиться на юриста, параллельно занимаясь моделингом.
В 2009 году ее боевые способности впервые увидели на экране, когда звезда сыграла в картине "Форсаж".
Напомним, Галь Гадот отправилась на свидание с мужем.
Также Фокус писал о летнем отдыхе Галь Гадот у бассейна.