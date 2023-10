Галь Гадот можуть призвати в армію: зірка закликала підтримати Ізраїль

Зірка "Диво-жінки" служила в Армії оборони Ізраїлю бойовим інструктором.

Related video

Акторка Галь Гадот зробила кілька заяв після нападу ХАМАС на Ізраїль. Уродженка Петах-Тікви каже, що "світ не може сидіти склавши руки, коли відбуваються ці жахливі терористичні акти". А тим часом таблоїди пишуть, що Галь можуть призвати в армію через 16 років після служби в ЦАХАЛі. Про це пише Daily Mail.

Важливо

Три години прикидалася мертвою: ізраїльтянка розповіла про атаку ХАМАС на музичний фестиваль

Галь Гадот зажадала, щоб світ не "сидів на паркані" під час війни між Ізраїлем і Палестиною після того, як сотні людей було вбито внаслідок терористичної атаки в суботу, 7 жовтня.

38-річна акторка "Диво-жінки" служила в Силах оборони Ізраїлю як бойова інструкторка понад десять років тому, що змусило декого замислитися, чи можна її закликати воювати у війні з ХАМАСом.

На вихідних колишня Міс Ізраїль 2004 була однією з перших голлівудських зірок, які підтримали Ізраїль. Вона написала: "Я підтримую Ізраїль, і ви теж повинні це зробити. Світ не може сидіти на паркані (сидіти, склавши руки), коли відбуваються ці жахливі терористичні акти!".

Пост Галь Гадот

Зірка також попросила своїх фанатів пожертвувати кошти для тих, хто постраждав від терактів, що сталися у вихідні.

Гадот поділилася відео недільного виступу U2 у залі "Сфера" в Лас-Вегасі, де гурт присвятив свою пісню Pride (In the Name of Love) сотням меломанів, убитих і викрадених на музичному фестивалі в Ізраїлі в суботу.

38-річна зірка "Диво-жінки" понад десять років тому служила в Армії оборони Ізраїлю бойовим інструктором. Вона служила два роки, що є обов'язковим для ізраїльтян, і сказала, що служба в армії допомогла їй набути дисципліни і навичок командної роботи, які вона тепер застосовує в кіновиробництві.

Усі громадяни Ізраїлю можуть бути покликані воювати, оскільки країна вступає в те, що експерти назвали найгіршим конфліктом між Ізраїлем і Палестиною за останні десятиліття.

Приблизно 300 000 ізраїльських резервістів уже покликані приєднатися до сил ЦАХАЛу.

Неясно, чи була зірка призвана в резерв.

Гадот та інші зірки, як-от Кайлі Дженнер, Мадонна та Емі Шумер, зазнали образ в інтернеті з боку пропалестинських користувачів соціальних мереж після того, як висловили підтримку єврейській нації. Деякі навіть вимагали бойкотувати акторку.

Понад 700 ізраїльських солдатів і мирних жителів були застрелені або загинули внаслідок ракетних обстрілів, влаштованих палестинськими бойовиками в суботу. Приблизно 260 осіб було вбито в перші години атаки. Усі вони були відвідувачами музичного фестивалю Nova, який проходив у пустелі Негев.

У відповідь Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і військово-повітряні сили завдали по сектору Гази повітряних ударів і ракетних ударів, заявивши, що за останні два дні вони уразили понад 1000 об'єктів ХАМАС.

Тепер міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що влада відключить електрику в секторі Газа і заблокує ввезення продовольства і палива, заявивши, що його війська "борються з варварами і будуть реагувати відповідним чином".