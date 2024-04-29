Галь Гадот впервые появилась на публике после рождения четвертого ребенка (фото)

В начале весны 2024 года актриса удивила фанатов новостями о пополнении в семье. Месяцами она "не выдавала" своей беременности.

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38-летняя израильская актриса Галь Гадот впервые вышла в свет после рождения четвертого ребенка. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Чудо-женщина" накануне посетила гламурное событие в Беверли-Хиллз. Гадот была среди знаменитостей на презентации коллекции Blue Book ювелирного дома Tiffany & Co.

Многодетная мама продемонстрировала черное платье, которое подчеркивало ее стройную фигуру и имело разрез на ноге. Звезда экрана дополнила темный образ, надев изящные солнцезащитные очки, браслеты и массивное колье. Галь Гадот собрала волосы в аккуратный пучок и сделала легкий макияж.

Галь Гадот

Ее последнее публичное появление состоялось всего через семь недель после того, как актриса удивила своих поклонников, признавшись, что родила четвертого ребенка, девочку по имени Ори.

Галь Гадот Фото: Getty Images

6 марта 2024 года Галь Гадот показала фото с новорожденной дочерью после того, как месяцами скрывала свою четвертую беременность.

У звезды экрана и ее мужа Ярона Версано также есть дочери Альма, 12 лет, Майя, 6 лет, и Даниэлла, 2 года.

Галь Гадот с семьей

Напомним, Галь Гадот может присоединиться к израильской армии.

Также Фокус писал о других звездах вечеринки Tiffany & Co.