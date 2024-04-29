Галь Гадот впервые появилась на публике после рождения четвертого ребенка (фото)
В начале весны 2024 года актриса удивила фанатов новостями о пополнении в семье. Месяцами она "не выдавала" своей беременности.
38-летняя израильская актриса Галь Гадот впервые вышла в свет после рождения четвертого ребенка. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда фильма "Чудо-женщина" накануне посетила гламурное событие в Беверли-Хиллз. Гадот была среди знаменитостей на презентации коллекции Blue Book ювелирного дома Tiffany & Co.
Многодетная мама продемонстрировала черное платье, которое подчеркивало ее стройную фигуру и имело разрез на ноге. Звезда экрана дополнила темный образ, надев изящные солнцезащитные очки, браслеты и массивное колье. Галь Гадот собрала волосы в аккуратный пучок и сделала легкий макияж.
Ее последнее публичное появление состоялось всего через семь недель после того, как актриса удивила своих поклонников, признавшись, что родила четвертого ребенка, девочку по имени Ори.
6 марта 2024 года Галь Гадот показала фото с новорожденной дочерью после того, как месяцами скрывала свою четвертую беременность.
У звезды экрана и ее мужа Ярона Версано также есть дочери Альма, 12 лет, Майя, 6 лет, и Даниэлла, 2 года.
Напомним, Галь Гадот может присоединиться к израильской армии.
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