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Стиль жизни

Галь Гадот поддержала заложников ХАМАС на публике (фото)

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Фото: Getty Images | Галь Гадот

Актриса часто выражала свою поддержку Израилю с тех пор, как боевики ХАМАС ворвались на музыкальный фестиваль 7 октября 2023 года. Тогда террористы убили сотни израильтян, взяв 251 заложника.

39-летняя израильская актриса Галь Гадот продемонстрировала стильный деловой костюм. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана появилась на публике во время открытия Израильского кинофестиваля в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Гадот прибыла в The Saban Theatre, надев булавку с желтой лентой на лацкан своего бежевого блейзера. Булавка является символом ее поддержки безопасного возвращения заложников, удерживаемых ХАМАС.

Национальный музей истории американских евреев Weitzman продает булавки, которые символизируют "солидарность с заложниками, их семьями и всеми, кто заботится об их безопасности".

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Галь Гадот
Фото: Getty Images

Галь Гадот также надела стильную прозрачную юбку под большой бежевый блейзер. Ее темные пряди были уложены в пучок, она сделала вечерний макияж.

Актриса украсила образ золотым ожерельем.

Израильская знаменитость часто выражала свою поддержку Израилю с тех пор, как боевики ХАМАС ворвались на музыкальный фестиваль 7 октября 2023 года и убили сотни израильтян, взяв 251 заложника.

Галь Гадот Fullscreen
Галь Гадот
Фото: Getty Images

В общем 97 заложников до сих пор считаются пропавшими без вести.

Напомним, Галь Гадот родила четвертого ребенка.

Также Фокус писал о первом выходе Галь Гадот после рождения четвертого ребенка.