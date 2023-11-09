Галь Гадот показала фильм о террористической атаке ХАМАС

Показ фильма закончился массовой стычкой между произраильскими и пропалестинскими протестующими возле Музея толерантности в Лос-Анджелесе.

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Актриса израильского происхождения Галь Гадот организовала показ видеозаписи зверств террористической группировки ХАМАС, совершенных во время вторжения в Израиль 7 октября. Показ фильма был организован в Музее толерантности в Лос-Анджелесе. В итоге пришлось вызывать полицию, которая применила перцовые баллончики, чтобы разогнать агрессивно настроенную толпу. Об этом пишет Daily Mail.

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47-минутный видеоролик, предоставленный Силами обороны Израиля, накануне вечером был показан избранной аудитории знаменитостей и влиятельных личностей в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

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По данным LA Times , на показе присутствовало около 200 человек, хотя Гадот и крупные голливудские звезды не присутствовали. Возможно, это произошло из-за забастовки SAG-AFTRA, которая завершилась только вчера.

Полиция была направлена ​​в район возле музея в целях безопасности задолго до стычек, и в итоге ей пришлось распылить перцовый баллончик на нескольких человек.

Стычка у Музея толерантности

Неизвестно, был ли кто-либо взят под стражу в связи с массовой дракой. Представитель полиции Лос-Анджелеса сообщил журналистам, что по состоянию на вечер среды не было подтверждено ни одного ареста.

Музей толерантности, открытый в 1993 году, предназначен для изучения истории предрассудков во всем мире, уделяя особое внимание Холокосту.

Лауреат премии "Оскар" режиссер Гай Наттив, который возглавил эту инициативу, подтвердил, что Гадот и ее муж Ярон Варсано "помогли сделать показ фильма возможным".

Видео служит разоблачающим свидетельством зверств, совершенных террористами ХАМАС против израильских общин на границе с сектором Газа 7 октября, в ходе которых было убито 1400 человек и похищено 240 заложников.

Наттив, самопровозглашенный гуманист, выступающий за решение проблемы создания двух государств, вспомнил Холокост, чтобы подчеркнуть свою позицию.

"Как кинорежиссер я поклялся, что эти кадры 7 октября не будут забыты и мир увидит их. Потому что сейчас начинается отрицание — это фейк, это не фейк. Мы не можем пройти мимо молча", — сказал он i24.

Атака ХАМАС на Израиль

Планировалось провести один показ для 120 зрителей с возможными дополнительными показами в зависимости от того, как примет публика.

Сообщается, что видеосодержание вызывает глубокую тревогу, и его уже посмотрели многочисленные иностранные журналисты и члены израильского Кнессета.

По имеющимся данным, кадры, которые в основном были сняты террористами ХАМАСа, включают убийства, массовые изнасилования и обезглавливания израильтян, а также резню на музыкальном фестивале Нова.

Некоторые члены Кнессета были настолько ошеломлены содержанием видео, что покинули показ на середине просмотра.

Галь Гадот публично не прокомментировала показ.

Звезда "Чудо-женщины" служила в Силах обороны Израиля в качестве боевого инструктора более десяти лет назад, что заставило некоторых задуматься, есть ли вероятность того, что ее призовут на войну с ХАМАС.

Вскоре после нападения ХАМАС на Израиль, бывшая Мисс Израиль 2004 стала одной из первых голливудских звезд, поддержавших Израиль, написав: "Я поддерживаю Израиль, и вы тоже должны это делать. Мир не может сидеть сложа руки, когда происходят эти ужасающие террористические акты!".

Звезда также попросила своих поклонников пожертвовать средства для пострадавших от терактов.

Ранее Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) успешно захватили важную стратегическую позицию "Аванпост 17", принадлежащую организации ХАМАС. Этот опорный пункт находится на западе города Джабалия в Секторе Газа.