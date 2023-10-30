Сохранить поддержку США: как война в Израиле осложняет отношения Украины с арабским миром

Официальный Киев уверенно поддерживает ЦАХАЛ в израильско-палестинской войне и в перспективе может признать ХАМАС террористической организацией. Однако, по мнению экспертов, Украине стоит быть осторожнее, так как жесткая риторика может навредить отношениям с арабскими странами.

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"Украина является самой произраильской страной в Европе", — заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, отметив, что добивается от официального Киева признания ХАМАС террористической организацией.

С начала операции ЦАХАЛ против палестинского исламистского движения в Секторе Газа, Украина занимает произраильскую позицию. В Киеве звучат заявления, осуждающие действия ХАМАС. А президент Украины Владимир Зеленский сравнивает палестинских боевиков, атаковавших Израиль, с Россией, напавшей на Украину.

Однако в контексте российско-украинской войны, Киев заинтересован в поддержке арабских стран. Украина прикладывает значительные усилия, чтобы укрепить отношения с ними. И жесткая риторика в некоторых вопросах, по мнению экспертов, создает риски для дальнейшего развития отношений Киева и арабского мира.

Главная опасность — Иран

Несмотря на уверенную произраильскую риторику официального Киева, которую отметил посол Израиля Михаэль Бродский, Украина остается единственной страной западного мира, не признавшей ХАМАС террористической организацией. В октябре, отвечая на вопрос, почему Киев занимает осторожную позицию в этом вопросе, представитель президента в парламенте Федор Вениславский отметил, что нашей стране важно не приобрести новых врагов.

"Есть очень много составляющих и мы должны понимать, что боремся с очень сложным врагом, у которого также очень много разных точек соприкосновения и влияния на разные регионы мира. И поэтому для нас важно, чтобы мы не приобрели себе еще каких-либо сложностей и врагов на фоне борьбы с РФ за нашу независимость", – говорил Вениславский.

При этом представитель президента не исключал шансы, что Украина рассмотрит вопрос о признании палестинской группировки ХАМАС террористической организацией.

По словам политического эксперта Олега Постернака Израиль долгое время занимал гибкую позицию, маневрируя между РФ и Украиной. Если бы официальный Киев раньше увидел существенные шаги в оценке росийско-украинской войны, то мог бы продвинуться в вопросе признания ХАМАС террористической организацией. Однако Израиль не был готов занять твердую позицию, поэтому Украина поставила вопрос на паузу, чтобы в дальнейшим использовать в дипломатии.

"Израиль и Украина — жертвы агрессии, и у нас срабатывает стереотип общей беды, отсюда жесткая риторика. Однако нам важно удержать позицию арабских стран в максимально проукраинском понимании войны на нашей территории. Активные комментарии нашей дипломатии в поддержку Израиля могут навредить. Так как ситуация напряженная, политические лидеры некоторых исламских государств делают все, чтобы подлить масла в огонь информационной войны на фоне массовых пропалестинских демонстраций в США, Британии, ЕС. Все это должно заставить Украину оценивать конфликт максимально взвешенно, несмотря на то, что мы безусловно разделяем положение Израиля, находясь в кольце врагов", — рассуждает Постернак в беседе с Фокусом.

Арабские страны — экономические партнеры Украины. И в некоторых вопросах, по словам эксперта, Киев взаимодействует с ними активнее, чем с Евросоюзом и даже Китаем. По этой причине Саудовская Аравия, например, не заинтересована в ухудшении отношений с Украиной. По словам экспертов, руководство страны настроено восстановить экономические связи с официальным Киевом на уровне довоенных.

"Это страна ведет себя осторожно, у нее есть давние противоречия с Ираном. И, учитывая поддержку Ираном ХАМАСа, Саудовская Аравия балансирует. Поэтому существенных противоречий между Украиной и этой страной не будет", — говорит Постернак.

Турция занимает жесткую пропалестинскую позицию, обвиняя Израиль в превышении права на защиту и критикуя страны Запада. Накануне 100-летия республики 29 октября, в честь которого руководство страны устроило впечатляющий парад военных кораблей и самолетов через пролив Босфор, в Стамбуле прошел митинг в поддержку Сектора Газа. Во время выступления президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль "оккупантом" и акцентировал, что Запад несет ответственность за боевые действия в израильско-палестинском конфликте. В связи с этим риторика Украины могла бы осложнить отношения Киева со Стамбулом, считают эксперты.

Однако в этом вопросе есть много "но". Хотя Эрдоган активно критикует западную позицию относительно действий ЦАХАЛ в Секторе Газа, это не мешает ему балансировать между РФ и Украиной, не занимая твердой позиции и желая выступать посредником в конфликте.

"Мы прекрасно понимаем, что Турция зарабатывают на параллельном импорте, помогая обходить РФ западные санкции и продолжая поставки комплектующих, в том числе для ракет. С их стороны сохраняется двусторонняя позиция. А потому мы тоже можем позволить себе уверенную позицию относительно войны в Израиле. Возможно, со стороны нашей власти такие порывы неразумны, не разобравшись порой в динамике освещения конфликта, но нужно понимать, что страны арабского мира должны учитывать тот факт, что у Украины есть свои исторические связи с еврейским народом", — рассуждает Постернак.

Наиболее опасной стороной в израильско-палестинском конфликте для Украины, по мнению эксперта, остается Иран. Ожесточаясь на фоне войны, руководство страны получает повод оправдать собственную военную кооперацию с РФ поддержкой Украиной Израиля.

"У Ирана возникает повод мстить всем неверным, которые на стороне Израиля. И Украине, в частности. Раньше они пытались дипломатически отрицать свои военные отношения с РФ, прятали голову в песок, теперь они могут делать это открыто и более уверено", — говорит Постернак.

Усилить поддержку Израиля

По словам политического эксперта Александра Кочеткова произраильская позиция официального Киева понятна, в том числе большинству арабских стран. ЕС и США — жизненно важные союзники Украины, а Израиль — главный союзник США на Ближнем Востоке. Если Украина не хочет потерять поддержку Запада, она должна демонстрировать однозначную поддержку ЦАХАЛ.

"Со стороны ХАМАС наши враги. Все, что могут наши враги со стороны арабских стран, уже и так делают. Другие страны сохраняют нейтралитет — Саудовская Аравия, ОАЭ. Поэтому рисков для нас нет. Все, что могло, уже произошло", — считает Кочетков.

В твердой произраильской риторике Киева есть и свои плюсы, добавляют эксперты. Украина укрепляет справедливый образ борьбы украинцев против агрессора на Западе. А также усиливает поддержку со стороны Израиля.

"Израиль не помогал Украине оружием из-за серьезного пророссийского лобби внутри страны, хотя поставлял значительную гуманитарную помощь. Сейчас идут разговоры о расширении помощи. В том числе об оружии — том, которое им не слишком нужно в нынешней борьбе", — отмечает Кочетков.

Постернак добавляет, что, несмотря на невысокие риски в осложнении отношений с арабским миром, официальному Киеву нужно не забывать, что важна приоритетность конфликта в собственной стране.

"Украина не должна влезать в международные дела, которые могут навредить пониманию сути конфликта многими странами, в частности арабского мира", — резюмирует Постернак.

Фокус ранее писал, что в Дагестане 29 октября полторы тысячи местных жителей атаковали аэропорт в Махачкале, из-за рейса, на борту которого находились четверо израильтян.

Президент Украины Владимир Зеленский не обошел стороной беспорядки в Дагестане. По его словам, ненависть к другим нациям для России вполне привычные вещи и удивляться этому не стоит. Подобные нарративы, как отметил далее глава государства, ежедневно произносятся пропагандистами на телевидении, экспертами, а также властями.