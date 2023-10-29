Крупнейший парад военных кораблей: Турция отпраздновала 100-летие основания республики (фото)

Через Босфор во время парада прошли 100 военных кораблей. Вместе с ними в небе совершили демонстрационный полет десять самолетов F-16 и 3 F-4E и вертолетов командования ВВС Турции.

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В Турции 29 октября состоялся исторический парад с участием военных кораблей и самолетов в честь столетия основания республики. Об этом сообщают в издании Yenisafak.

По информации СМИ, парад под названием "100 кораблей в 100-летие" прошел под руководством командующего Военно-морскими силами адмирала Эрджюмента Татлыоглу. В нем приняли участие фрегаты, корветы островного класса, минно-охотничьи корабли, десантные корабли, патрульные корабли, логистические корабли, десантные катера и подводные лодки во главе с крупнейшим военным кораблем CG Anadolu. А также первый национальный фрегат Турции TCG Istanbul, еще не вошедший в состав командования ВМС, подводная лодка "Пирирейс" и корабль "Дерья".

Во время прохождения через Босфор корабли отдали честь президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, который наблюдал за церемонией из особняка Вахдеттина.

Вместе с парадом кораблей в небе над проливом Босфор совершили демонстрационный полет десять самолетов F-16 и 3 F-4E и вертолетов командования ВВС.

Во время парада командование Сухопутных войск произвело 101 артиллерийский выстрел.

СМИ сообщают, что во время демонстрации над Босфором пилоты нарисовали на небе "луну и звезды", а затем написали число "100". Самолеты совершили полет над мечетью Святой Софии и Голубой мечетью, а также над мостами Мучеников 15 июля, Фатиха Султана Мехмета и Явуза Султана Селима.

Напомним, 28 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в пропалестинском митинге. Во время выступления в поддержку Сектора Газа глава Турецкой Республики акцентировал внимание на том, что в конфликте виноваты западные страны. Эрдоган подчеркнул, что если Запад хочет войну между крестом и полумесяцем, он должен знать: "этот народ жив, этот народ стойко стоит".

После выступления президента Турции на митинге в поддержку Палестины, где он заявил, что Израиль выступает "оккупантом" Сектора Газа, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн приказал отозвать послов из Турции, а также отметил необходимость провести переоценку отношений между Израилем и Турцией.