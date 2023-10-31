ЕС и Египет отказались от плана Израиля переселить палестинцев сектора Газа, — СМИ (документ)

Египетские власти отказались принимать палестинцев, заявили чиновники. При этом людей можно было бы выселить на полуостров, который в сотни раз больше сектора Газа, где происходят боевые действия.

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Спецслужбы Израиля перед началом антитеррористической операции в секторе Газа разработали план, согласно которому предусмотрели спасение 2,3 млн палестинцев, проживающих рядом с ХАМАС. Беженцы могли переселиться в Египет, а убедить Египет принять план решили с помощью правительств стран ЕС. О деталях плана Израиля и действиях премьер-министра Беньямина Нетаньяху написало издание The Financial Times.

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Издание ссылается на анонимные источники, которые рассказали о ситуации с беженцами из сектора Газа. Источники утверждают, что Нетаньяху "убеждал" чиновников ЕС "давить" на чиновников Египта, чтобы эта страна приняла у себя более 2,3 млн палестинцев.

Идею Израиля поддержали некоторые европейские страны, например, Чехия и Австрия, пишет FT. Однако во время саммита, который состоялся 25-26 октября 2023 года, против этой идеи высказались правительства Франции, Германии и Великобритании. Основные аргументы "против" — "нереалистичность идеи", поскольку известно о "категорическом сопротивлении" Египта.

"Каир громко выражал свою обеспокоенность тем, что Израиль будет пытаться использовать кризис, чтобы перебросить свои проблемы с палестинцами на Египет", — напомнили журналисты FT.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули отреагировал на предложение по беженцам. В частности, во время визита на Синай заявил: "Египет не позволит, чтобы ему что-то навязывали, и мы не позволим решать региональные вопросы за наш счет".

Война в Израиле: детали

Отметим, о существовании специального плана выезда жителей Газы сообщил портал Sicha Mekomit. На сайте СМИ опубликовали 10 страниц документа, разработанного военными Израиля и датированного 13 октября — через пять дней после атаки террористов ХАМАС. На бумагах стоит логотип Министерства разведки, а подлинность подтвердили источники издания в данном ведомстве.

В документе указывается, что операция в Газе должна проводиться в несколько этапов. Во время первого удары будут наноситься по северу, в то время как жители должны были бы переселиться на юг. После этого они постепенно выезжали бы в Египет, причем должны были бы знать, что вернуться уже никогда не смогут. То есть — выселение окончательное. Возможное место переселения — Синайский полуостров.

Синайский полуостров — местность на востоке Египта площадью около 60 тыс. кв. км, что в 164 раза больше площади сектора Газа (365 кв. км). Полуостров с 1967 по 1979 гг. принадлежал Израилю, а затем перешел под контроль Каира. На территории проживает ориентировочно 600 тыс. человек.

Война в Израиле: Синайский полуостров Фото: Google maps

Между тем в представительстве премьер-министра Нетаньяху отмечают, что план следует рассматривать как "концептуальный документ" — его просто предлагали для обсуждения чиновникам Европы, а также США.

Напоминаем, Армия обороны Израиля начала спецоперацию на территории сектора Газа: первые сообщения о продвижении израильтян поступили в СМИ около 27 октября. 31 октября стало известно о начале боев с террористами ХАМАС в подземных тоннелях под городской агломерацией палестинцев.