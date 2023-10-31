ЄС і Єгипет відмовилися від плану Ізраїлю переселити палестинців Сектору Гази, — ЗМІ (документ)

Єгипетська влада відмовилася приймати палестинців, заявили урядовці. Людей можна було б виселити на півострів, який у сотні разів більший за Сектор Гази, де відбуваються бойові дії.

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Спецслужби Ізраїлю перед початком антитерористичної операції в Секторі Гази розробили план, згідно з яким передбачили порятунок 2,3 млн палестинців, які проживають поруч із ХАМАСом. Біженці могли переселитися в Єгипет, а переконати Єгипет ухвалити план вирішили за допомогою урядів країн ЄС. Про деталі плану Ізраїлю та дії прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу написало видання The Financial Times.

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Видання посилається на анонімні джерела, які розповіли про ситуацію з біженцями із Сектору Гази. Джерела стверджують, що Нетаньягу "переконував" урядовців ЄС тиснути на урядовців Єгипту, щоб ця країна прийняла в себе більш як 2,3 млн палестинців.

Ідею Ізраїлю підтримали деякі європейські країни, наприклад, Чехія та Австрія, пише FT. Однак під час саміту, який відбувся 25-26 жовтня 2023 року, проти цієї ідеї висловилися уряди Франції, Німеччини та Великої Британії. Основні аргументи проти — "нереалістичність ідеї", оскільки відомо про "категоричний спротив" Єгипту.

"Каїр голосно висловлював свою стурбованість тим, що Ізраїль намагатиметься використати кризу, щоб перекинути свої проблеми з палестинцями на Єгипет", — нагадали журналісти FT.

Прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі відреагував на пропозицію щодо біженців. Зокрема, під час візиту на Синай заявив: "Єгипет не дозволить, щоб йому щось нав’язували, і ми не дозволимо розв'язувати регіональні питання за наш рахунок".

Війна в Ізраїлі: деталі

Зазначимо, про існування спеціального плану виїзду жителів Гази повідомив портал Sicha Mekomit. На сайті ЗМІ опублікували 10 сторінок документа, розробленого військовими Ізраїлю й датованого 13 жовтня — через п'ять днів після атаки терористів ХАМАСу. На паперах стоїть логотип Міністерства розвідки, а автентичність підтвердили джерела видання в цьому відомстві.

У документі вказується, що операція в Газі має бути проведена в кілька етапів. Під час першого удари завдаватимуть по півночі, водночас жителі мали б переселитися на південь. Після цього вони мали б поступово виїжджати в Єгипет, до того ж мали знати, що повернутися вже ніколи не зможуть. Тобто виселення остаточне. Можливе місце переселення — Синайський півострів.

Синайський півострів — місцевість на сході Єгипту площею близько 60 тис. кв. км, що в 164 рази більше за площу Сектору Гази (365 кв. км). Півострів із 1967 по 1979 рр. належав Ізраїлю, а потім перейшов під контроль Каїру. На території проживає орієнтовно 600 тис. осіб.

Війна в Ізраїлі: Синайський півострів Фото: Google maps

У представництві прем'єр-міністра Нетаньягу наголошують, що план варто розглядати як "концептуальний документ" — його просто пропонували для обговорення урядовцям Європи, а також США.

Нагадуємо, Армія оборони Ізраїлю розпочала спецоперацію на території Сектору Гази: перші повідомлення про просування ізраїльтян надійшли в ЗМІ близько 27 жовтня. 31 жовтня стало відомо про початок боїв із терористами ХАМАСу в підземних тунелях під міською агломерацією палестинців.