"Скучаю по всему": украинские дети, приехавшие в Израиль, массово хотят вернуться домой, — Тelegraph

По словам журналистов, многие украинские дети из-за полномасштабного вторжения РФ переехали в Ашкелон, который объектом обстрелов сотнями ракет, выпущенных ХАМАС.

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В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину многие дети вынуждены были бежать от войны. Некоторые семьи приняли решение мигрировать в Израиль и отправились в Ашкелон. Об этом сообщает издание Тelegraph.

Как говорится в источнике, мирному существованию пришел конец 7 октября, когда террористы ХАМАС вторглись в Израиль и убили 1400 израильтян, вынудив детей покинуть дом, в котором они только начали обживаться.

Ашкелон, расположенный примерно в восьми милях к северу от сектора Газа, избежал массовых убийств, которые произошли в других местах, но стал объектом обстрелов сотнями ракет, выпущенных ХАМАС.

"Если кто-то говорит, что я могу поехать домой на этих выходных, я собираю чемоданы и ухожу", — сказала 13-летняя украинка Маша.

Для нее потенциальная опасность того, с чем она сталкивается дома, ничто по сравнению с тоской по дому, которую она испытывает.

"Я скучаю по всему. Мои родители, моя школа, мои друзья. Здесь война, там война, и я хочу вернуться", — сказала она.

Малки Букиат, директор дома Хабада, сказала, что у нее было такое ощущение, будто война "преследует" детей, когда она описала ужас, который охватил группу, когда разворачивалась атака Хамаса.

"Через несколько минут после приближающихся ракетных обстрелов мы поняли, что что-то пошло не так, и все дети и персонал были в огромной панике", — сказала Букиат, которая путешествовала с детьми из Украины в Израиль.

Киевлянка Чани рассказала, что еще до начала конфликта в Израиле она начала чувствовать, что Ашкелон становится ее домом, и с нетерпением ждала возможности наладить свою жизнь в стране. Это мнение разделяют многие дети, которые в настоящее время проходят еженедельные сеансы групповой терапии, чтобы справиться с травмой и потрясениями, которые они пережили.

13-летний Мендель с удовольствием приспосабливался к образу жизни в Израиле, сравнивая "застроенный" Ашкелон с жизнью, которую он знал в Украине.

"Украина — моя родина, я там родился, но понимаю, что возвращаться сейчас неправильно", — сказал он.

Чувства каждого ребенка по поводу войн различны, но все они чувствуют беспокойство и тоску по Родине.

Ашкенон карта

Напомним, Фокус писал, что СМИ сообщали: РФ может выиграть от затяжной войны в Израиле. По словам эксперта по внешней политике РФ Ханны Нотте, события в Израиле отвлекают западных политиков и общественность от войны в Украине.

Кроме того, журналисты писали, что США предлагали Израилю альтернативу наземному наступлению на Сектор Газы. Американские власти, как сообщили журналисты Washington Post, считают, что плотный городской ландшафт территории и разветвленная сеть туннелей в Секторе Газы помешает ЦАХАЛу уничтожить ХАМАС.