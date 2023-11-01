Переважно жінки та діти: із Сектора Гази готують евакуацію 358 українців, — МЗС

За інформацією речника МЗС, надіслано офіційний запит причетним сторонам задля видачі дозволів на виїзд із палестинського анклаву та транзиту єгипетською територією. Очікують погодження.

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МЗС України та українські посольства розпочали підготовчий етап евакуації українців із Сектора Гази. Про це повідомляє речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в Facebook.

За його словами, це відбулося на тлі рішення влади Єгипту дозволити виїзд іноземців із Сектору Гази через КПП "Рафах".

Ніколенко зазначив, що серед актуального списку бажаючих виїхати наразі 358 людей.

"Це — переважно жінки та діти. З усіма підтримується зв‘язок", — додає речник.

Що відомо про підготовку до евакуації: деталі

За інформацією Ніколенка, надіслано офіційний запит причетним сторонам задля видачі дозволів на виїзд із палестинського анклаву та транзиту єгипетською територією. Очікують погодження.

Окрім того, в МЗС підготували документи для українців, які не мають дійсних проїздних документів.

Також Ніколенко наголосив, що було заброньовано необхідний транспорт.

Із Сектора Гази готують евакуацію 358 українців

"Сформовано групу дипломатів, яка прибуде на кордон із Сектором Гази для допомоги нашим громадянам на місці", — йдеться у повідомленні речника.

В МЗС зазначили, що за повідомленням єгипетської сторони, виїзд іноземців із Сектору Гази здійснюватиметься в алфавітному порядку, відповідно до їхнього громадянства.

"Працюємо, аби якнайшвидше вивезти наших людей. Питання знаходиться на особистому контролі міністра Дмитра Кулеби", — додав речник.

Атака ХАМАС на Ізраїль: інформація про жертв

13 жовтня посольство України в Ізраїлі повідомило про 12 українців-жертв атаки терористівХАМАС 7 жовтня. Пізніше інформацію щодо жертв уточнили. Зокрема, 15 жовтня стало відомо про 20 громадян України, які потрапили під удар терористів: 13 осіб були вбиті, 7 — зникли безвісти. На інфографіці від уряду Ізраїлю вказано, що постраждалих громадян США — 39, із них 19 убиті, 20 зникли безвісти. Наголошують, що дані змінюватимуться в міру ідентифікації тіл.

Зазначимо, українські дипломати розповіли про хід евакуації громадян України з Ізраїлю, а також із Сектору Гази. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів, як щодоби вилітають авіарейси, що вивозять від 150 до 200 осіб за раз. На евакуацію очікують 1800 людей, які зареєструвалися в спеціальній формі та готові сплатити 399 євро за квиток.

Нагадаємо, близько 270 українців на кордоні з Єгиптом чекають дозволу на виїзд із Сектору Гази. 17 жовтня посол повідомив, що питання узгоджене з усіма сторонами, однак уряд Ізраїлю поки що відкликав дозвіл, оскільки не може надати гарантії безпеки.