Ізраїль опублікував список загиблих громадян з інших країн: є й українці (фото, відео)

За підрахунками Ізраїлю, кількість загиблих під час атак ХАМАС перевищила 1200 осіб. Представники Сектора Газа, зі свого боку, говорять про 1055 загиблих палестинців під час атак ізраїльської армії. Електроенергії в Газі залишилося на шість годин, лікарні переповнені.

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Під час нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль загинули громадяни понад двадцяти країн світу. До всього іншого, міжнародні організації повідомляють про загибель журналістів, деякі поранені або зникли безвісти. Загальна чисельність загиблих перевищила 1200 осіб, передає "Голос Америки".

Ізраїль відповів на викрадення і вбивства оголошенням війни Сектору Газа з населенням 2,3 млн осіб і обіцянкою взяти місто Газу в облогу.

Серед загиблих фотожурналіст Мохаммад Аль-Салхі, за даними новинних агентств, його застрелили в той час, коли він робив репортаж на кордоні в палестинському таборі біженців Бурейдж.

Комітет захисту журналістів також повідомив про загибель кількох інших палестинських співробітників медіа, які висвітлювали події в Газі.

Журналісти CNN під час атаки

Міністерство закордонних справ Ізраїлю опублікувало список країн, громадяни яких, як і ізраїльтяни, загинули, були захоплені або зникли безвісти під час нападу 7 жовтня.

Відомо про загибель двох українців і громадян: Франції, Великої Британії, Німеччини, США, РФ та інших країн.

У полоні ХАМАС загалом перебуває 200 осіб

Представники Армії оборони Ізраїлю — про звірства бойовиків.

Електроенергія в Газі закінчиться через 6 годин

За даними інформагентств, палива для електростанції, яка працює в Газі, вистачить тільки на шість годин. Після цього територія зануриться в "повну темряву" через те, що Ізраїль перекрив електропостачання, заявив Тафер Мільхем, голова Міністерства енергетики та природних ресурсів території.

Лікарні Гази переповнені

Він попередив про катастрофічні наслідки, особливо для лікарень, які вже переповнені. Про те, чи є запаси електроенергії для лікарень, не повідомляють.

Починаючи від суботи, щонайменше 1055 палестинців у Газі було вбито і 5184 поранено, а 60% поранених — це жінки та діти, згідно з інформацією, оприлюдненою палестинським МОЗ.

Нагадаємо, що міністр оборони Ізраїлю пообіцяв перетворити Газу на "наметове містечко": готується масштабна наземна операція.

Також повідомлялося, що терористи ХАМАС убили в Ізраїлі активістів, які підтримують Палестину.