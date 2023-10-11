У Ізраїлі терористи ХАМАС убили активістів, які підтримували Палестину, — NYT (фото)

Бойовики убивали ізраїльтян, які підтримували палестинців і вважали Ізраїль "країною апартеїду" та окупантом. Саме вони потрапили першими під кулі та гранати нападників.

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Протягом перших кількох годин вторгнення в Ізраїль бойовики ХАМАС убили близько тисячі ізраїльтян, ідеться у звітах Міністерства здоров'я Ізраїлю. Бойовики стріляли, катували, викрадали, підривали гранатами. Під удар потрапили люди — Хаїм Кацман, Вівіан Сільвер, інші — які розділяли погляди жителів Палестини та Сектору Гази. Про їхню долю розповіло видання The New York Times.

Журналісти видання зазначили, що біля кордону Гази в кібуцах жили ізраїльтяни з "лівоцентристськими поглядами, які підтримують мирні ініціативи та діалог з жителями Палестини". Однак до них прийшли палестинці терористи і убили, як і решту тисячу ізраїльтян під час атаки 7 жовтня 2023 року.

Хаїм Кацман — "активіст миру", який проживав у кібуці Холіт. Незадовго до нападу ХАМАС він захистив докторську дисертацію в США під назвою "Релігійний націоналізм в Ізраїлі/Палестині". У тексті він називав свою батьківщину не Ізраїль, а "Ізраїль/Палестина" або "Ізраїль та окуповані території". Чоловіка було знайдено мертвим у нього вдома в кібуці.

Хаїм Кацман і його мати Ханна Вахолдер Кацман (фото 2018 року) Фото: The New York Times

Вівіан Сільвер — 74-річна активістка, яка проживала в кібуці Беері, одна з лідерок руху Women Wage Peace, який підтримував мирні ініціативи щодо палестинців, та працювала у громадській організації B'Tselem, яка "називала Ізраїль країною апартеїду". Жінка допомагала жителям Гази дістатись до лікарень в Ізраїлі, їздила на палестинські території. Також керувала роботою ще двох відповідних установ: "Інституту стратегій миру та розвитку Негева" та "Арабсько-єврейського центру розширення прав і можливостей, рівності та співпраці".

Під час нападу бойовиків 7 жовтня Сільвер ховалась у шафі і змогла зв'язатись з родиною. Востаннє її голос чули близько 11:00. Тіла поки що не виявили: припускають, що її могли викрасти і відправити до Гази.

Білга та Якові Інон — "активісти миру", які проживали в кібуці Нетів Ха-Асара на північ від Сектору Гази. Їх також було знайдено убитими.

Війна в Ізраїлі: деталі

Зазначимо, терористи ХАМАС напали на Ізраїль близько 6:00 ранку 7 жовтня. Під удар бойовиків потрапили кілька десятків комун на кордоні, а також військові бази Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

За кілька годин уряд країни оголосив воєнний стан та мобілізацію 300 тис. резервістів. ЦАХАЛ отримав повноваження діяти самостійно, інформуючи політичну владу про заходи, які вживаються. Оголошено, що питання з терористами Сектору Гази розв'яжуть остаточно.

Під час нападу бойовики убили більш як тисячу людей — відшукують все нові свідчення злочинів ХАМАС. Тим часом 9 жовтня територію Ізраїлю спробували обстріляти терористи з праворадикального руху "Хезболла" з Лівану, але їх знешкодили з використанням вертольотів. 11 жовтня стало відомо про спробу Сирії долучитись до атаки на країну — звідти здійснили кілька пострілів.

Нагадуємо, в ніч на 11 жовтня винищувачі ЦАХАЛ завдали близько 70 ударів по сховищах терористів у Секторі Гази. Тим часом президент США Джо Байден підтвердив, що в країни вистачить ресурсів на підтримку і України, і Ізраїлю.