"У нас є ресурси": у Байдена заявили, що здатні одночасно підтримувати Україну та Ізраїль (відео)

Адміністрація президента Джо Байдена має намір підготувати та подати пропозиції на затвердження Конгресу стосовно пакетів допомоги Україні та Ізраїлю.

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У США є достатня кількість ресурсів для того, щоб підтримувати Ізраїль у захисті своєї території та громадян та Україну проти російської агресії. Про це на брифінгу повідомив Джейк Салліван, радник із національної безпеки США.

Він відкинув думку про те, що одночасно така підтримка неможлива. Салліван переконаний, що у американської держави вистачить ресурсів та засобів, інструментів та потенціалу, щоб ефективно це роботи.

"У нас є ресурси, інструменти та потенціал", — пояснив представник Білого дому.

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Салліван підтвердив, що найближчим часом адміністрація президента Джо Байдена має намір підготувати та подати пропозиції на затвердження Конгресу стосовно пакетів допомоги Україні та Ізраїлю. Інформацію стосовно об'єднання їх в один він не підтвердив.

Радник додав, допомога Україні наразі в інтересах США, оскільки потребує менше ресурсів, аніж у разі ймовірної перемоги Росії. З його слів, український народ стримує поширення російської агресії на інші країни в Європі. Це стосується потенційної необхідності залучити американських військ до бойових дій, тому підтримка триватиме, попри критику окремих політичних кіл.

Нагадаємо, 10 жовтня Байден виступив із промовою після нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль. Він наголосив, що по всій території США посилено заходи з охорони центрів єврейського життя. Керівник американської держави виголосив слова співчуття кожній родині, яка постраждала від жахливих подій останніх кількох днів.